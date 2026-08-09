Panamá celebra su regreso al octavo lugar en Centroamericanos y del Caribe 60 años después

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La delegación istmeña firmó un resultado histórico en Santo Domingo 2026 al terminar 8° en el medallero con 24 preseas y ocho oros, su mejor registro en 60 años.

Panamá celebró su regreso al octavo lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 60 años después, un resultado que el Comité Olímpico de Panamá (COP) calificó de “histórico” tras una participación en Santo Domingo 2026 que dejó 24 medallas, ocho de ellas de oro.

El ‘Team Panamá’ terminó en el octavo puesto entre 37 delegaciones participantes, dos posiciones por encima de su resultado en San Salvador 2023, cuando ocupó la décima casilla con 23 preseas, cinco de ellas doradas.

El regreso al octavo lugar, según la información del COP, iguala la posición conseguida por Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Juan 1966 y supone volver a situarse entre las ocho mejores delegaciones de la competición regional seis décadas después.

Panamá pasó de cinco oros en San Salvador 2023 a ocho en Santo Domingo 2026, un incremento del 60 %, mientras que el total de preseas aumentó de 23 a 24.

El resultado tiene además un valor particular porque Panamá fue el único país entre los diez primeros del medallero de Santo Domingo 2026 que consiguió mejorar su posición respecto a la edición anterior, al pasar del décimo al octavo lugar.

La cosecha de ocho medallas de oro en Santo Domingo 2026, destaca la nota, también devuelve al deporte panameño a una cifra que no alcanzaba desde hace 76 años.

En los Juegos de Ciudad de Guatemala 1950, el país conquistó igualmente ocho metales dorados, una marca que permaneció durante más de siete décadas como referencia para el deporte del país centroamericano.

El balance también deja resultados concretos de cara al siguiente desafío continental. Panamá consiguió clasificaciones directas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en atletismo, en dos pruebas; béisbol, y ecuestre, con dos plazas en las modalidades de salto y adiestramiento.

En Santo Domingo 2026 compitieron 217 atletas panameños, acompañados por sus entrenadores y equipos técnicos, en una delegación que encontró en los Juegos una oportunidad para medirse con los principales exponentes de Centroamérica y el Caribe.