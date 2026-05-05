Panamá cerrará su preparación para el Mundial 2026 ante Bosnia y Herzegovina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente encargado de la Fepafut confirmó que el amistoso ante Bosnia y Herzegovina será el último de la selección de Panamá antes del Mundial 2026.

El presidente encargado de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), Fernando Arce, confirmó que el partido amistoso ante Bosnia y Herzegovina será, por ahora, el último compromiso de preparación de la selección nacional antes de la Copa del Mundo 2026.

Las declaraciones del directivo se dieron en el marco de una cena organizada por Copa Airlines y Boeing, evento que marcó el inicio de las actividades relacionadas con la presentación del avión que utilizará el equipo nacional durante la cita mundialista.

“Se confirmó el amistoso de Bosnia hace poquito. Por ahora es el último partido que vamos a tener, por ahora es el de Bosnia, en Missouri”, expresó Arce, dejando claro que ese encuentro será la última prueba antes del debut en el torneo.

El compromiso se disputará el próximo 6 de junio en Misuri, Estados Unidos, y representa un examen exigente para el equipo dirigido por Thomas Christiansen, tomando en cuenta el perfil competitivo del conjunto europeo.

“Tenemos equipos trabajando en el tema de logística para los campamentos, tenemos equipos trabajando para el tema de los amistosos, que ustedes ya los conocen, igualmente todo lo que tenga que ver con los jugadores, la Selección. Nosotros, a través de la Federación, estamos haciendo lo necesario para brindar todas las condiciones necesarias para que nuestro equipo vaya a competir”, comentó.

El dirigente destacó, además, el respaldo logístico que recibirá el combinado nacional en sus desplazamientos, valorando la iniciativa de la aerolínea oficial de cara a la cita mundialista 2026.

“Copa, la aerolínea oficial de la Selección de Panamá, que en esta segunda ocasión vuelve y hace este evento con un avión. Los felicito por esta iniciativa y sabemos que va a ser una gran satisfacción para el pueblo panameño, igualmente para nuestros jugadores, que ese va a ser el avión oficial de la selección, y que, bueno, se van a sentir cómodamente viajando con todas las condiciones necesarias, que es lo que se merecen los jugadores panameños”, expresó.

Previo al duelo ante Bosnia y Herzegovina, Panamá disputará otros dos encuentros amistosos: el 31 de mayo frente a Brasil en el estadio Maracaná y el 3 de junio ante República Dominicana en el estadio Rommel Fernández. Con esta hoja de ruta, el conjunto nacional busca afinar detalles de cara a su participación en la Copa del Mundo 2026, donde debutará el 17 de junio ante Ghana.