Panamá cierra con 10 medallas el Regional Norteamericano de powerlifting

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Andrea Valdés y Joseph Valenzuela subieron al podio del total de sus categorías, mientras Carolina González y Jorge Troetsch también consiguieron medallas en movimientos individuales.

La delegación panameña cerró su participación en el 23.er Campeonato Regional Norteamericano de Powerlifting IPF/NAPF con 10 medallas: dos de oro, tres de plata y cinco de bronce.

El balance incluye las preseas obtenidas por el total levantado en cada categoría y las entregadas en los tres movimientos del powerlifting: sentadilla, press de banca y peso muerto.

Andrea Valdés y Joseph Valenzuela subieron al podio en la clasificación general de sus respectivas categorías.

Carolina González y Jorge Troetsch, por su parte, finalizaron cuartos, aunque también obtuvieron medallas en movimientos individuales.

Valdés suma dos oros y un bronce

Valdés terminó tercera en la división Junior, categoría de hasta 63 kilogramos, con un total de 427.5 kilogramos.

La panameña levantó 157.5 kilogramos en sentadilla, 77.5 en press de banca y 192.5 en peso muerto.

Estos resultados le valieron la medalla de bronce en la clasificación general y dos oros: uno en sentadilla y otro en peso muerto.

El oro en sentadilla se definió por el peso corporal: Valdés y la canadiense Abigail Hanrahan-Miller levantaron 157.5 kilogramos, pero la panameña se impuso en el desempate al registrar 61.04 kilogramos frente a los 62.8 de la canadiense.

Joseph Valenzuela suma tres platas y un bronce

Valenzuela ocupó el segundo puesto en la división Open, categoría de hasta 74 kilogramos, con un total de 670 kilogramos.

El representante nacional levantó 265 kilogramos en sentadilla, 150 en press de banca y 255 en peso muerto.

El resultado le valió tres medallas de plata: una en la clasificación general, otra en sentadilla y la tercera en press de banca.

Además, obtuvo la medalla de bronce en peso muerto.

González y Troetsch también suman medallas

González finalizó cuarta en la división Open, categoría de hasta 57 kilogramos, con un total de 397.5 kilogramos.

Sus mejores levantamientos válidos fueron de 145 kilogramos en sentadilla, 77.5 en press de banca y 175 en peso muerto.

La marca de 175 kilogramos le valió la medalla de bronce en peso muerto.

Troetsch, por su parte, terminó cuarto en la división Open, categoría de hasta 83 kilogramos, con un total de 710 kilogramos.

El panameño registró 260 kilogramos en sentadilla, 160 en press de banca y 290 en peso muerto.

Su desempeño le valió dos medallas de bronce: una en sentadilla y otra en press de banca.