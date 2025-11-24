Panamá cierra con medallas su participación en el campeonato internacional en Cartagena

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La delegación panameña de taekwondo regresó este domingo al país tras participar, del 20 al 23 de noviembre, en el cuarto Campeonato Nacional e Internacional de Taekwondo realizado en Cartagena, Colombia. El evento reunió a ocho países en las categorías infantil y precadete, en un torneo que sirvió para medir el desarrollo de jóvenes talentos de la región.

Panamá compitió con un grupo formado tras meses de trabajo y procesos de selección impulsados por la Federación Panameña de Taekwondo (FPT). Desde febrero, la federación desarrolló eventos en distintos puntos del país con el objetivo de identificar a los mejores atletas para conformar un equipo nacional capaz de representar al país en escenarios internacionales. Este mismo grupo será el que en los próximos meses ascenderá a la categoría cadete.

En la modalidad de Poomsae infantil, los resultados fueron positivos para el equipo panameño. Eliam Orellana y Ema Morales conquistaron medallas de oro, mientras que Jasbir Batista y Elsie Ruiz obtuvieron preseas de plata. Geovany Yangüez también subió al podio al asegurar una medalla de bronce para Panamá.

En combate, la delegación sumó una notable cantidad de medallas en las distintas divisiones. Valentina Pérez logró oro, mientras que Dylan Rodríguez sumó una plata para el país. Ian Morales aportó otro oro, seguido por la medalla de bronce obtenida por Noelia Garrido. A ellos se unió la presea dorada alcanzada por Cristhian Gantes, junto con el oro de Brianna Sánchez y otro oro para Geovany Yangüez.

La jornada también dejó una medalla de plata para Jasbir Batista en combate, además del oro conseguido por Yohanis Martes y por Conor Gantes, quienes cerraron la participación panameña con resultados sólidos en sus respectivas categorías.