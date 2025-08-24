Panamá cierra los Panamericanos Junior de Asunción 2025 con cuatro medallas y señales de progreso

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia

La delegación de Panamá cerró su participación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con un balance de cuatro medallas, destacando el oro y la plata conquistados por la nadadora Emily Santos en los 100 y 200 metros pecho.

El equipo nacional terminó en la posición 21 de la clasificación general, con idéntico registro de preseas que Nicaragua, superando a El Salvador y Costa Rica, pero por debajo de Guatemala.

A diferencia de Cali-Valle 2021, donde se cosecharon cinco bronces, el medallero panameño mostró un salto de calidad: Santos aportó las primeras preseas dorada y plateada en este tipo de eventos, mientras que Isaac Dorati (esgrima) y Yusneiry Agrazal (lucha) sumaron bronces para completar la cuenta.

En total, Panamá se llevó una medalla menos que hace cuatro años, pero con resultados más trascendentes en lo deportivo.

El desempeño panameño no se limitó a los podios. Entre las actuaciones que resaltan al deporte nacional estuvieron Ana Lucía Beitia, quien alcanzó la final de viga de equilibrio en gimnasia artística; Manuel Brown, que quedó a un triunfo del bronce en lucha; Ian Romero, con una sólida presentación en taekwondo; y Patrick Taylor, quien obtuvo diploma panamericano en tiro con escopeta.

En Cali-Valle 2021, Panamá celebró cinco medallas de bronce gracias a Yorlenis Morán y Max Madrid en lucha, Julio Arias en esgrima, Xiomara Santamaría en boxeo y Tyler Christianson en natación. Cabe resaltar que la cita en Paraguay no incluyó el deporte del boxeo, que se reencuentra en reestructuración a nivel olímpico con World Boxing.

En el medallero global, Brasil, Estados Unidos y Colombia confirmaron su dominio regional, con los norteamericanos desplazando a los cafeteros al tercer lugar en esta edición.

La ceremonia de clausura se celebró este sábado, con la bandera panameña en manos del golfista Juan José Rodríguez.

La delegación que dijo presente en Asunción 2025 es la base panameña que recibirá los IV Juegos Suramericanos de la Juventud a realizarse del 11 al 25 de abril del 2026 en la Ciudad de Panamá.

Esta cita deportiva juvenil tiene una inversión estatal superior a los $25 millones de dólares.

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 prevén reunir a más de 2 mil 200 atletas de 15 países, 750 oficiales (entrenadores, árbitros, personal médico, etc.), en 23 deportes y 30 modalidades, durante 13 días de competencias.