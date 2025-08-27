Panamá cierra su microciclo con la mira puesta en el Mundial Sub-20 de Chile

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección Sub-20 de Panamá concluyó este miércoles su último microciclo de entrenamientos en suelo nacional antes de viajar el próximo lunes 1 de septiembre a Chile, donde realizarán un campamento de preparación con la vista puesta en su debut en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20.

El estreno será el 27 de septiembre ante Paraguay, un duelo que marcará el inicio de un camino cargado de ilusiones para el grupo dirigido por el técnico Jorge Luis Dely Valdés.

Aún sin conocer la lista definitiva de los 21 jugadores que estarán en la cita mundialista, dos nombres que han estado presentes en este proceso con jugadores del plano local, Luis Villarreal y Óscar Peñalba, ofrecieron sus impresiones al cierre del microciclo, destacando el compromiso y la exigencia que implica competir por un cupo en la selección.

Villarreal, mediocampista del Veraguas United, se mostró agradecido por la oportunidad y enfocado en dar lo mejor de sí para convencer al cuerpo técnico.

“Primero que nada, darle las gracias a Dios. Todo lo que he mostrado en el club quiero reflejarlo aquí. Si Dios me lo permite, quiero ganarme el puesto y trabajar de la mejor manera. Sería un honor representar a mi provincia en un Mundial, un sueño que no muchos logran”, expresó con humildad.

El volante veragüense destacó la intensidad de las sesiones, resaltando que el entrenador ha puesto énfasis en la movilidad y la capacidad de ubicarse dentro del campo tanto con balón como sin él.

“Cuando no tienes la pelota también debes saber posicionarte, darle opciones al compañero y cerrar espacios. Ese es el tipo de detalles que estamos trabajando”, comentó.

Por su parte, Óscar Peñalba, delantero del Árabe Unido, reconoció que llegar a este punto es un premio a la perseverancia, especialmente tras superar una lesión de ligamento cruzado anterior que lo mantuvo 11 meses alejado de las canchas.

“Para mí estar aquí es un sueño. Esa lesión me ayudó mucho en lo mental, a valorar el esfuerzo y a trabajar con disciplina. No es fácil volver, pero gracias a Dios estoy aquí, motivado y con el deseo de aportar”, señaló.

Peñalba, quien disputa minutos en la LPF, resaltó la competencia interna en el grupo como un factor positivo.

“Hay un buen ambiente y una competencia sana en todas las posiciones. El Mundial es una meta grande y todos estamos trabajando con humildad para estar a la altura”, agregó.

El delantero también valoró la confianza de su técnico en el club, Javier Ainstein, quien le abrió las puertas tras la recuperación.

“Después de una lesión tan complicada no siempre se regresa de la mejor manera, pero me adapté bien y he recibido confianza. Eso me impulsa a seguir luchando por un lugar en esta selección”, indicó.

El proceso mundialista no será la única cita internacional para esta generación, ya que el conjunto juvenil también tiene en agenda los Juegos Deportivos Centroamericanos de 2025 en Guatemala, en octubre.