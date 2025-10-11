Panamá, 11 de octubre del 2025

    Golf

    Panamá cierra su participación en el Mundial Amateur de Golf por Equipos en Singapur

    Jaime Heilbron
    Cortesía.

    Panamá culminó su participación en el Mundial Amateur de Golf por Equipos, celebrado en Singapur, finalizando en la posición número 34 entre 36 equipos, superando a las representaciones de Guam y Zimbabue.

    Sudáfrica se coronó campeón del mundo con un total de 547 golpes a lo largo de los cuatro días, equivalente a 29 bajo par. La medalla de plata fue para Australia con 21 bajo par, y el bronce para Inglaterra, que terminó con 19 bajo par.México (-17) y Francia (-15) completaron el top cinco.

    Como equipo, Panamá tiró para +21 a lo largo de las cuatro jornadas, siendo el tercer día su mejor actuación, con 147 golpes o cinco sobre par. En las otras tres rondas, los panameños registraron 150 golpes (+8). Por su parte, Guam y Zimbabue finalizaron con +35 y +49, respectivamente.

    A nivel individual, Raúl Carbonell fue el mejor panameño del certamen, al ubicarse en la posición 87 con +11. Miguel Ordóñez y Omar Tejeira igualaron en la posición 92, ambos con +14.

    El mejor jugador del torneo fue el sudafricano Christiaan Maas, quien firmó un contundente -22 en los cuatro días de competencia. En segundo lugar quedó el australiano Declan O’Donovan, muy por detrás, con -12.

    El campeonato volverá a celebrarse en 2027 en Marruecos.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

