Panama City y CAI brillan en la Atevo Cup

Panama City FC y CAI lograron victorias clave en la categoría Sub-14 de la Atevo Cup y fortalecieron su camino hacia los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

La sexta semana del Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup inició con una cartelera de dos partidos en la categoría sub-14 disputados en el COS Sports Plaza. Panama City FC y la academia del Club Atlético Independiente (CAI)comenzaron la semana con el pie derecho al conseguir victorias importantes que fortalecen sus esperanzas de meterse en los cuartos de final.

El primer partido de la jornada enfrentó al Panama City FC y la cantera de UMECIT, con triunfo 2-0 para los cityzens.

El primer gol llegó cuando UMECIT intentó salir jugando desde el fondo. El arquero conectó con un defensor, quien trató de jugar hacia el centro, pero el pase fue interceptado por Jehiel Tuñón, que solo tuvo que empujar el balón para marcar el 1-0.

El segundo gol, que selló la victoria, llegó en el minuto 52. Tuñón recibió un saque de banda y, casi sin pensarlo, cedió el balón a Agustín De Gracia, quien sacó un potente disparo de media distancia que pegó en el palo izquierdo y entró, firmando un golazo para asegurar el triunfo.

Con la victoria, Panama City FC llegó a 9 puntos en 5 partidos, ubicándose temporalmente en el tercer lugar del Grupo B.

En el segundo partido y cierre de la jornada, la academia del Club Atlético Independiente aseguró su lugar en los cuartos de final tras derrotar al Club Deportivo Social Ciudad por 3-0.

El primer gol llegó en el minuto 6 por medio de Ricardo López, quien robó el balón a un defensor rival y, tras un autopase para eludir al arquero, quedó solo frente al arco para empujar la pelota y abrir el marcador.

La segunda anotación llegó en el minuto 36 por intermedio de Yeirol Iglesias, quien recibió un centro frente al guardameta y, anticipándose al arquero, solo tuvo que empujar el balón para ampliar la ventaja.

El tercer y último tanto cayó en el minuto 43. Julián Rodríguez aprovechó una gran jugada colectiva que dejó a la defensa y al arquero rival fuera de posición, permitiéndole rematar solo frente al arco para sellar el triunfo.

Con este resultado, CAI llegó a 13 puntos en cinco partidos, colocándose temporalmente en el primer lugar del Grupo B y asegurando su clasificación a los cuartos de final.

El fútbol vuelve

La Atevo Cup regresa a las canchas este fin de semana con dos jornadas en el Eagles Stadium del Colegio de Panamá.

Las categorías sub-8, sub-10 y sub-12 jugarán el sábado, mientras que las sub-14 y sub-16 lo harán el domingo.