Panamá, 25 de abril del 2026

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    Juegos Suramericanos

    Panamá clasifica a cuartos de final en ambas categorías del basket 3x3

    Tras superar sus respectivos duelos de ‘play-in’, con triunfo femenino sobre Uruguay (14-9) y masculino ante Argentina (15-9), los panameños avanzan a fase de eliminatoria.

    Carlos Vidal Endara
    Panamá clasifica a cuartos de final en ambas categorías del basket 3x3
    El conjunto panameño masculino en la victoria sobre el conjunto de Guyana. Foto: Cortesía/Juegos Suramericanos

    Los dos grupos panameños de basket 3x3 que están participando en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 lograron su cupo a la fase de octavos de final.

    El equipo femenino, que quedó en el último puesto del Grupo B luego de derrotas contra Argentina (11-7) y Brasil (14-8), logró el boleto a la fase de eliminación luego de vencer 14 a 9 a Uruguay en el ‘play-in’ esta tarde.

    Acto seguido, los varones hicieron lo propio venciendo a Argentina 15 a 9 en su juego de ‘play-in’. El equipo masculino cerró su participación en el grupo C ubicándose en el tercer puesto, con una victoria contra Guyana (20-15) y dos derrotas contra Venezuela (17-15) y Brasil (15-10).

    Ahora, ambos equipos buscarán seguir su sueño de lograr una medalla más para el país. Sus oponentes en los dos partidos serán los equipos de Chile.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

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