Panamá clasifica al Campeonato W y sigue su rumbo a su segundo Mundial femenino de la FIFA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Yenith Bailey regresó a la titularidad y firmó un arco en cero rumbo a Brasil 2027.

La selección femenina de Panamá venció 3-0 a Cuba en Penonomé, cerró invicta la fase clasificatoria y aseguró su tercera presencia consecutiva en el premundial de la Concacaf, que otorga cupos directos a la Copa del Mundo de 2027.

La selección femenina de Panamá confirmó su clasificación al Campeonato W de la Concacaf tras imponerse con autoridad 3-0 sobre Cuba en el estadio Universidad Latina, en Penonomé, y completar una fase preliminar perfecta en el camino hacia la Copa Mundial de Brasil 2027.

El equipo dirigido por Toña Is firmó una eliminatoria sin fisuras, con pleno de victorias frente a Curazao, San Cristóbal y Nieves, Aruba y Cuba, consolidando así su tercera clasificación consecutiva al premundial femenino de la región.

Panamá dominó el compromiso de principio a fin, reflejando su superioridad en todos los indicadores del juego. Cerró con un 71% de posesión de balón, completó 421 pases frente a 174 de las cubanas y generó 15 remates, seis de ellos a puerta, por apenas cuatro intentos (uno al arco) del conjunto visitante.

El marcador se abrió temprano, al minuto 2, cuando Ericka Arauz capitalizó una jugada a balón parado para firmar el 1-0, apenas instantes después de un penal fallado por Karla Riley que había sido contenido por la portera Alianne Matamoro. La rápida reacción panameña marcó el tono del partido.

La presión constante dio frutos nuevamente al minuto 22, cuando un autogol de Sheyla Wanton amplió la ventaja a 2-0 tras un tiro de esquina, reflejando el asedio ofensivo del equipo local durante la primera mitad.

Para el complemento, Panamá mantuvo el control territorial y la intensidad en campo rival. El tercer tanto llegó al minuto 57, nuevamente por intermedio de Arauz, quien definió con precisión tras una asistencia filtrada de Shayari Camarena para sentenciar el encuentro.

El encuentro también marcó el último compromiso en suelo panameño dentro de esta fase del proceso mundialista, en un ciclo que ha mostrado crecimiento sostenido desde la histórica clasificación a la Copa del Mundo de 2023, conseguida a través del repechaje intercontinental ante Papúa Nueva Guinea y Paraguay.

El Campeonato W de la Concacaf, programado para disputarse en noviembre de este año, será determinante en la ruta hacia Brasil 2027. El torneo otorgará cuatro boletos directos al Mundial y dos plazas adicionales para la repesca intercontinental.