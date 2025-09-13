Panamá, 14 de septiembre del 2025

    |
    Flag Football

    Panamá clasifica al Mundial de Flag Football por partida doble

    Guillermo Pineda G.
    Panamá clasifica al Mundial de Flag Football por partida doble
    La selección femenina de Flag Football de Panamá clasificó al Mundial de Dusseldorf, Alemania. AFFP Media/Mike Rivera

    Las selecciones femenina y masculina de Panamá sellaron este sábado su clasificación al Mundial de Flag Football de la IFAF, que se disputará en Düsseldorf, Alemania, tras avanzar a las semifinales del Torneo Continental Americano con sede en el estadio Virgilio Tejeira de Penonomé, Coclé.

    El certamen continental otorga cinco boletos en cada rama y, con la presencia asegurada entre los cuatro mejores, el doble cupo panameño quedó garantizado.

    En la rama femenina, Panamá mostró contundencia en la fase de grupos con victorias 49-12 sobre Brasil y 49-13 frente a Jamaica en la jornada inaugural. El sábado continuaron con un sólido 44-6 ante Colombia antes de ceder el invicto contra Estados Unidos, que se impuso 34-6. Con ese balance, las panameñas concluyeron segundas en el Grupo A.

    Las nacionales se medirán este domingo a las 9:15 a.m. contra las mexicanas, líderes e invictas del Grupo B, por el pase a la final. La otra semifinal tendrá como protagonistas a Canadá y Estados Unidos, también a las 9:15. La definición del título está pactada para las 2:15 p.m.

    Entre las figuras de la selección femenina destacan Orlanda Castro con 15 pases de anotación, mientras que Tatiana dos Santos, Leslie del Cid y Carolina Ojo se combinaron para aportar 18 puntos extras. María Baloy y Angeline Bunting brillaron con cuatro recepciones de touchdown cada una. En el juego terrestre, Del Cid, Ojo, Baloy y Ana Vicensini sumaron una anotación cada una. En defensa, Vicensini lideró con dos intercepciones y María Gallimore con dos capturas.

    Panamá clasifica al Mundial de Flag Football por partida doble
    La selección masculina de Flag Football de Panamá clasificó al Mundial de Dusseldorf, Alemania. AFFP Media/Mike Rivera

    Por su parte, el equipo masculino también cumplió con una gran fase de grupos. El viernes derrotó 55-21 a Argentina, 50-6 a Chile y 54-0 a El Salvador. En la segunda jornada superaron 40-6 a Jamaica, antes de caer en un ajustado 40-34 contra México.

    Con esos resultados, Panamá avanzó a semifinales y se enfrentará a Estados Unidos este domingo a las 10:30 a.m., mientras que México y Canadá chocarán en la otra llave a la misma hora. La final está programada para las 3:30 p.m.

    Dennis Allen (18 pases de anotación) y Álvaro Roux (14) encabezaron el ataque aéreo panameño, sumando además dos touchdowns por tierra cada uno. Juan Julio (13), Jayson Jaén (11) y Gaspar Ramos (6) fueron protagonistas con recepciones de anotación que confirmaron la potencia ofensiva del conjunto canalero.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


