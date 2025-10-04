Panamá clasifica al Mundial U23 y hoy va por la corona del torneo clasificatorio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Panamá logró anoche su clasificación al Mundial de Béisbol U23, al vencer a su similar de Cuba por 7-2, en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Tras dominar el partido de la ronda semifinal, el equipo panameño jugará esta noche contra Puerto Rico por el título del Premundial que se desarrolla en el país.

Panamá perdía desde la primera entrada por 2-1, pero en el sexto episodio fabricó cinco carreras para voltear el marcador por 6-2. En el séptimo episodio, la ofensiva panameña sumó otra anotación para el marcador final de 7-2.

Uno de los mejores al bate por Panamá fue Héctor Rayo, quien se fue 3-2, con una carrera anotada y tres carreras impulsadas.

Desde el montículo, la victoria fue para Jorge García, quien cubrió los siete episodios, permitiendo dos carreras, siete hits y recetando ocho ponches.

Por su lado, el equipo de Puerto Rico logró su pase al Mundial y a la final, al derrotar a México por 2-0.

El juego final se llevará a cabo esta noche en el Estadio Mariano Rivera, a partir de las 8:00 p.m.

El Mundial se jugará el próximo año en Nicaragua, y el tercer cupo para la cita se definirá en horas de la tarde entre Cuba y México.