    Panamá comienza su camino en la Copa Mundial Femenina de Futsal 2025

    Humberto Cornejo
    Erika Hernández durante el último entrenamiento de la selección. Foto: Cortesía/Fepafut

    La selección femenina de futsal de Panamá debutará este domingo 23 de noviembre en la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA, enfrentándose a Italia en un partido que marcará su primer paso en el torneo mundialista.

    El encuentro se llevará a cabo en Manila, Filipinas, a partir de las 4:00 a.m. (hora de Panamá).

    La selección panameña se encuentra en el Grupo D, donde compartirá la fase de grupos con Italia, Brasil e Irán.

    Para las jugadoras, este debut representa un sueño hecho realidad, como lo expresó Arianys Arguelles, quien se mostró emocionada por el inicio de este histórico evento.

    “Creo que muchas de las que estamos aquí lo habíamos soñado. Y nada, mañana será el gran día, como se dice”, comentó Arguelles en entrevista con la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

    La jugadora destacó la preparación del equipo, gracias al apoyo de los entrenadores Amarellis De Mera y Alex Del Rosario, quienes han brindado las herramientas necesarias para enfrentar el primer partido ante una selección tan competitiva como Italia.

    El conjunto panameño, que viene de una destacada participación en el Premundial de Concacaf, donde se clasificó al Mundial tras vencer a Costa Rica 3-1 en las semifinales, sabe que no será una tarea fácil. A pesar de ello, la jugadora destacó que el equipo está listo para sorprender al mundo.

    “Es muy emocionante ser parte de la primera selección. Estoy clara de que nos hemos preparado bien y sé que Panamá va a dar muchas sorpresas”, agregó Arguelles.

    En el Grupo D, además de Italia, Panamá se enfrentará a Irán el miércoles 26 de noviembre a las 5:00 a.m. y cerrará su participación en la fase de grupos el sábado 29 de noviembre contra Brasil, a partir de las 6:30 p.m.

    Por su parte, el Grupo A lo conforman Filipinas, Polonia, Marruecos y Argentina, mientras que en el Grupo B están España, Tailandia, Colombia y Canadá, y en el Grupo C se encuentran Portugal, Tanzania, Japón y Nueva Zelanda.

    Panamá llega a este Mundial con la moral alta, luego de obtener la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos, además de su gran actuación en el Premundial de Concacaf, donde se adjudicaron el segundo lugar, al caer ante Canadá (8-2) en la final.

    El equipo de Amarellis De Mera busca hacer historia en su primera participación en una Copa Mundial Femenina de Futsal, con la esperanza de superar las expectativas y continuar demostrando el crecimiento del futsal femenino en Panamá.

