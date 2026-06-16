Panamá completa su ensayo final para el debut mundialista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Selección Nacional no reconoció la cancha del Toronto Stadium y se entrenó en New Tecumseth.

Panamá completó este martes su último entrenamiento antes de su esperado debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando enfrente este miércoles a Ghana en el Toronto Stadium, en partido correspondiente al Grupo L.

Tal como ocurrió en su primera experiencia mundialista en Rusia 2018, la selección panameña volverá a estrenarse en el último día de la primera jornada de partidos. El encuentro ante los africanos está programado para las 5:00 p.m. (hora de Panamá) y marcará el inicio de la participación del onceno nacional en su segunda Copa del Mundo absoluta.

La jornada comenzó temprano en el campamento panameño instalado en el Nottawasaga Resort Inn, en New Tecumseth, Ontario. A las 9:00 de la mañana, hora local, y con 20 grados centígrados de temperatura los 28 integrantes de la delegación convocados para esta fase final mundialista se dieron cita en una de las canchas del complejo para cumplir con la sesión definitiva antes del compromiso.

Mucho antes de que iniciara el entrenamiento ya se encontraban en el terreno miembros de la utilería y parte del cuerpo técnico ultimando detalles. Entre los primeros futbolistas en llegar destacaron Jorge Gutiérrez, Alberto Quintero, Carlos Harvey y Éric Davis, quienes fueron ingresando paulatinamente al área de trabajo.

La práctica tuvo un momento particular cuando, cerca de 30 minutos después del inicio de las actividades, llegó Adalberto Carrasquilla. Los medios panameños e internacionales siguieron los pasos del mediocampista de los Pumas de la Unam. Carrasquilla se incorporó justo cuando el grupo realizaba la tradicional oración previa al entrenamiento y escuchaba las indicaciones del entrenador Thomas Christiansen.

Posteriormente, Adalberto desarrolló un trabajo diferenciado bajo la supervisión del cuerpo médico y físico de la selección. Su rutina incluyó carreras cortas, ejercicios con ligas de resistencia y un uso moderado del balón, mientras el resto de los futbolistas trabajaba con normalidad.

En paralelo, los porteros cumplieron una sesión específica bajo las órdenes de entrenador Donaldo González, mientras los jugadores de campo fueron divididos en distintos grupos para ejecutar ejercicios tácticos y de activación. Justo ahí culminaron los 15 minutos de acceso a los medios.

En la concentración panameña continúan además los futbolistas Víctor Griffith y JD Gunn, quienes forman parte del grupo como jugadores reservas y han acompañado al equipo durante toda la preparación previa al debut mundialista.

La decisión de entrenar en New Tecumseth durante la víspera del partido respondió a varios factores logísticos y deportivos. La selección optó por mantenerse en su campamento base debido a la cercanía de las instalaciones con las habitaciones de los jugadores, la posibilidad de realizar una sesión más extensa y el carácter reservado que ofrece el complejo ubicado a unos 90 kilómetros de Toronto.

Una vez concluido el trabajo en cancha, el itinerario contempla una sesión complementaria en el gimnasio, seguida por el almuerzo. Posteriormente, la delegación emprenderá el traslado hacia su hotel de concentración ubicado en el centro de Toronto, donde permanecerá hasta la hora del encuentro.

El itinerario del martes

Las actividades oficiales continuarán durante la tarde con las conferencias de prensa previas al compromiso. A las 2:30 p.m., hora de Panamá, comparecerán ante los medios el capitán Aníbal Godoy y el seleccionador Thomas Christiansen en las instalaciones del Toronto Stadium.

Una hora antes será el turno de Ghana. El entrenador portugués Carlos Queiroz, acompañado por uno de sus futbolistas, atenderá a la prensa para ofrecer sus impresiones sobre el estreno mundialista de la escuadra africana.

Ghana, por su parte, llegó a Toronto procedente de su campamento en Rhode Island y tiene previsto realizar su última sesión de entrenamiento a las 7:00 de la noche en Centennial Park.

Panamá y Ghana abrirán este miércoles su participación en el Grupo L, una llave que también integran las selecciones de Croacia e Inglaterra.