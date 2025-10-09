Panamá completa su segundo día en el Mundial Amateur de Golf

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La delegación panameña que compite en el Mundial Amateur de Golf por Equipos Singapur 2025 cerró el segundo día de competencia en el puesto 34 de 36 equipos participantes.Panamá supera a Guam y Zimbabue, en un certamen liderado, tras dos jornadas, por la representación de Sudáfrica.

Un empate entre Australia, Francia e Inglaterra completa el podio provisional, mientras que México cierra los primeros cinco lugares.

El equipo panameño tiró seis golpes sobre par, para un total de 150, una cifra idéntica a la del primer día.

El formato del torneo consiste en equipos de tres golfistas, de los cuales se toman las dos mejores tarjetas de cada jornada individual, sumando el total.Las dos tarjetas panameñas que contaron en esta segunda ronda fueron las de Raúl Carbonell, quien tuvo una ronda de 75 golpes (tres sobre par), y Miguel Ordóñez, quien repitió la misma marca.

Tras dos días de competencias, Carbonell es el líder del equipo panameño con un total de 149 golpes (+5) tras 36 hoyos. En la tabla individual se ubica igualado en la posición número 73.

Le sigue Ordóñez, con un total de 151 golpes (+7), ubicado empatado en la posición 85.

Omar Tejeira, el tercer miembro del equipo, ha tirado 155 golpes (+11) tras 36 hoyos. En esta segunda ronda mejoró su marca del primer día, firmando 77 golpes (cinco sobre par), ubicándose en solitario en la posición 101.

El equipo panameño iniciará su tercer día de competencia desde temprano.

Omar Tejeira saldrá a las 8:21 a.m. (7:21 p.m. hora de Panamá) junto a Elton Zulu (Zimbabue) y Redge Camacho (Guam) .

Miguel Ordóñez comenzará a las 8:32 a.m. (7:32 p.m. de Panamá) acompañado por Munesu Chimhini (Zimbabue) e Ivan Sablan (Guam) .

Raúl Carbonell será el último panameño en salir, a las 8:43 a.m. (7:43 p.m. de Panamá), junto a Darlington Chikanyambidze y Markus Nampei (Guam).