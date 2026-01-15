Panamá, 15 de enero del 2026

    Preparación

    Panamá completa su último entrenamiento antes de viajar a Bolivia

    Eddie Roberts valoró su regreso a la convocatoria y se confirmó la baja de Saed Díaz por lesión para los amistosos ante Bolivia y México.

    Humberto Cornejo
    Panamá completa su último entrenamiento antes de viajar a Bolivia
    Jugadores de la selección de Panamá durante el último entrenamiento. Foto: Cortesía/fepafut

    La Selección de Fútbol de Panamá completó este jueves su último entrenamiento en el COS Sports Plaza antes de emprender su viaje a Bolivia, donde se enfrentará a esa selección el próximo 18 de enero, en el estadio IV Centenario de Tarija.

    El equipo, bajo la dirección del técnico Thomas Christiansen, continúa preparándose de manera intensiva para estos amistosos clave en la ruta hacia el Mundial de 2026. Tras esta última sesión en suelo panameño, el grupo se trasladará a Santa Cruz, Bolivia, donde seguirá con su trabajo físico y táctico durante los días viernes y sábado, antes de viajar a Tarija la noche del sábado, para centrar su atención en el enfrentamiento con los altiplánicos.

    Antes de la práctica, el portero panameño Eddie Roberts, quien regresa a la convocatoria de la Roja, compartió sus impresiones sobre su experiencia en el balompié venezolano con Estudiantes de Mérida.

    “Son culturas muy diferentes. Pero bueno, en cada sitio donde estamos, si uno pone de su parte, uno va a ir mejorando cada cosa. No solamente en lo futbolístico, sino también en lo personal”, indicó Roberts.

    “Este salto que di, o la puerta que se me abrió, bueno, gracias a Dios, la puerta que se me abrieron, me ha ayudado a muchas cosas y a ver las cosas diferentes. El tema de lo futbolístico, el tema en lo personal también. Gracias a lo que vengo haciendo, estoy aquí y eso quiere decir que se ha mejorado”, añadió el arquero.

    Panamá completa su último entrenamiento antes de viajar a Bolivia
    Eddie Roberts viene de su primera experiencia internacional. Archivo

    Roberts también destacó la importancia de seguir mejorando para convertirse en una opción sólida para el equipo, sin presentar un problema.

    “Siempre tratar de ir mejorando para ser una buena opción, no un problema, sino de ser una opción y siempre tocar las puertas”, concluyó.

    Panamá completa su último entrenamiento antes de viajar a Bolivia
    Saed Díaz durante el entrenamiento de la selección. Foto. Cortesía/fepfut

    También se confirmó la baja del delantero Saed Díaz, quien sufrió una lesión muscular durante la práctica de este jueves, por lo que quedó descartado para los amistosos ante Bolivia y México. Ante esta situación, la delegación panameña viajará con un total de 23 jugadores.

    Después de su enfrentamiento ante Bolivia, la Roja se alista para recibir al seleccionado de México el próximo jueves 22 de enero, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la ciudad de Panamá, a partir de las 8:00 p.m.

