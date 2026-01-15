Panamá completa su último entrenamiento antes de viajar a Bolivia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Eddie Roberts valoró su regreso a la convocatoria y se confirmó la baja de Saed Díaz por lesión para los amistosos ante Bolivia y México.

La Selección de Fútbol de Panamá completó este jueves su último entrenamiento en el COS Sports Plaza antes de emprender su viaje a Bolivia, donde se enfrentará a esa selección el próximo 18 de enero, en el estadio IV Centenario de Tarija.

El equipo, bajo la dirección del técnico Thomas Christiansen, continúa preparándose de manera intensiva para estos amistosos clave en la ruta hacia el Mundial de 2026. Tras esta última sesión en suelo panameño, el grupo se trasladará a Santa Cruz, Bolivia, donde seguirá con su trabajo físico y táctico durante los días viernes y sábado, antes de viajar a Tarija la noche del sábado, para centrar su atención en el enfrentamiento con los altiplánicos.

Las postales📸 del tercer día de entrenamiento de #PanamáMayor🇵🇦.



El equipo entrenará por última vez en Panamá🇵🇦 este jueves, antes de viajar a Bolivia🇧🇴 para disputar su encuentro amistoso. pic.twitter.com/Kpwpgo4Wsd — FEPAFUT (@fepafut) January 14, 2026

Antes de la práctica, el portero panameño Eddie Roberts, quien regresa a la convocatoria de la Roja, compartió sus impresiones sobre su experiencia en el balompié venezolano con Estudiantes de Mérida.

“Son culturas muy diferentes. Pero bueno, en cada sitio donde estamos, si uno pone de su parte, uno va a ir mejorando cada cosa. No solamente en lo futbolístico, sino también en lo personal”, indicó Roberts.

“Este salto que di, o la puerta que se me abrió, bueno, gracias a Dios, la puerta que se me abrieron, me ha ayudado a muchas cosas y a ver las cosas diferentes. El tema de lo futbolístico, el tema en lo personal también. Gracias a lo que vengo haciendo, estoy aquí y eso quiere decir que se ha mejorado”, añadió el arquero.

Eddie Roberts viene de su primera experiencia internacional. Archivo

Roberts también destacó la importancia de seguir mejorando para convertirse en una opción sólida para el equipo, sin presentar un problema.

“Siempre tratar de ir mejorando para ser una buena opción, no un problema, sino de ser una opción y siempre tocar las puertas”, concluyó.

Saed Díaz durante el entrenamiento de la selección. Foto. Cortesía/fepfut

También se confirmó la baja del delantero Saed Díaz, quien sufrió una lesión muscular durante la práctica de este jueves, por lo que quedó descartado para los amistosos ante Bolivia y México. Ante esta situación, la delegación panameña viajará con un total de 23 jugadores.

Después de su enfrentamiento ante Bolivia, la Roja se alista para recibir al seleccionado de México el próximo jueves 22 de enero, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la ciudad de Panamá, a partir de las 8:00 p.m.