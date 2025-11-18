Panamá, 18 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    JUEGOS BOLIVARIANOS

    Panamá confirma su delegación para los Juegos Bolivarianos

    Jaime Heilbron
    Panamá confirma su delegación para los Juegos Bolivarianos
    113 atletas en 21 deportes representarán a Panamá en los Juegos Bolivarianos que se celebrarán en Perú del 22 de noviembre al 7 de diciembre. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    El Comité Olímpico de Panamá anunció oficialmente este lunes a la delegación que representará al país en los Juegos Bolivarianos, certamen que se celebrará en Perú del 22 de noviembre al 7 de diciembre.

    La delegación panameña estará compuesta por 113 atletas y 40 oficiales y entrenadores. A estos se sumarán 10 profesionales del equipo interdisciplinario, cuatro de la jefatura de misión y tres miembros del equipo de comunicación.

    De un total de 42 deportes, Panamá participará en 21 disciplinas, bajo 29 modalidades y 116 pruebas. Un total de 18 disciplinas se celebrarán en Lima, mientras que las otras tres serán en Ayacucho.

    Panamá confirma su delegación para los Juegos Bolivarianos
    Arturo Dorati de esgrima y Yusneiry Agrazal de lucha serán los abanderados de Panamá. Yajahira Ibarra, también de lucha, recibió el pabellón nacional en representación de Agrázalos. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    El Comité Olímpico también anunció a los abanderados panameños del certamen: Arturo Dorati de esgrima y Yusneiry Agrazal de lucha, quien actualmente se prepara para los Juegos entrenando en los Estados Unidos.

    Los Juegos Bolivarianos iniciarán este sábado 22 de noviembre y cerrarán el domingo 7 de diciembre.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

