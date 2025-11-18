Panamá confirma su delegación para los Juegos Bolivarianos

El Comité Olímpico de Panamá anunció oficialmente este lunes a la delegación que representará al país en los Juegos Bolivarianos, certamen que se celebrará en Perú del 22 de noviembre al 7 de diciembre.
La delegación panameña estará compuesta por 113 atletas y 40 oficiales y entrenadores. A estos se sumarán 10 profesionales del equipo interdisciplinario, cuatro de la jefatura de misión y tres miembros del equipo de comunicación.
De un total de 42 deportes, Panamá participará en 21 disciplinas, bajo 29 modalidades y 116 pruebas. Un total de 18 disciplinas se celebrarán en Lima, mientras que las otras tres serán en Ayacucho.
El Comité Olímpico también anunció a los abanderados panameños del certamen: Arturo Dorati de esgrima y Yusneiry Agrazal de lucha, quien actualmente se prepara para los Juegos entrenando en los Estados Unidos.
Los Juegos Bolivarianos iniciarán este sábado 22 de noviembre y cerrarán el domingo 7 de diciembre.