Panamá confirma su poder en el golf infanto/juvenil regional

Panamá brilló en el Interclubes Infanto/Juvenil de Golf con títulos, múltiples podios y un subcampeonato regional, confirmando su crecimiento en el golf infantil y juvenil de Centroamérica.

La delegación que representó a Panamá en el XLVIII Campeonato Interclubes Infanto/Juvenil de Golf de Centroamérica y Panamá cerró con broche de oro su participación el pasado fin de semana en El Salvador. Panamá compitió en las categorías de 0-8, 9-10, 11-12, 13-14 y 15-18 años, tanto en damas como en caballeros, en modalidades individuales y por equipos, alcanzando múltiples podios y campeonatos.

Damas: títulos, podios y dominio en 11-12 años y 13-14 años

En la rama femenina, Panamá tuvo una destacada actuación, especialmente en las categorías de 11-12 y 13-14 años, donde logró un campeonato, dos terceros lugares individuales y el primer lugar por equipos en la división de 11-12 años.

En la categoría de 11-12 años, Liz Marie González se coronó campeona tras sumar 215 golpes en 54 hoyos disputados en tres días. González firmó tarjetas de 72, 75 y un espectacular 68 en la jornada final, que le permitió quedarse con el título.

En esa misma división, Sofía Victoria Jaén obtuvo el tercer lugar con un total de 224 golpes, luego de rondas de 74, 81y 69, esta última su mejor salida del torneo.

En la categoría de 13-14 años, Ana Lucía Ureña se quedó con el tercer lugar, gracias a una sólida actuación en cuatro rondas, con registros de 84, 91, 90 y 85 golpes.

En la competencia por equipos, Panamá se adjudicó el primer lugar en la división 11-12 años, con el equipo integrado por Liz Marie González, Amelie Martínez y Sofía Victoria Jaén, quienes totalizaron 439 golpes a lo largo de los tres días de competencia.

Caballeros: campeonatos, bronces y subcampeonatos por equipo

En la rama masculina, Panamá cosechó dos campeonatos individuales, tres medallas de bronce y dos subcampeonatos por equipos, confirmando su fortaleza en varias categorías.

En la división 0-8 años, Alejandro Arosemena se proclamó campeón tras registrar 121 golpes en tres días, con rondas de 37, 40 y 44.

En la categoría de 11-12 años, Leopoldo Benedetti logró el tercer lugar con un acumulado de 223 golpes en 54 hoyos. Benedetti firmó tarjetas de 78, 77 y un excelente 68 en la ronda final para subir al podio.

Una de las divisiones más fuertes para Panamá fue la de 13-14 años, donde logró el primer y tercer lugar. Carlos Robleto se coronó campeón con 294 golpes en cuatro rondas (74, 72, 75 y 73).

Juan Raúl Boyd completó el podio con el tercer lugar, tras totalizar 301 golpes, producto de rondas de 69, 77, 79 y 76.

En la categoría de 15-18 años, Panamá también subió al podio gracias a Eduardo De León, quien obtuvo el tercer lugar con 303 golpes en 72 hoyos (74, 77, 78 y 74).

En la competencia por equipos, Panamá logró dos subcampeonatos. En 13-14 años, el equipo conformado por Carlos Robleto, Juan Raúl Boyd, Ricardo Arango y Felipe Duncan registró un total de 896 golpes. En 15-18 años, el conjunto integrado por Eduardo De León, Pablo Brenes, Diego Downs y Oscar Espino sumó 934 golpes.

Copa de Naciones: Panamá, subcampeón regional

En la Copa de Naciones, que combina los resultados de la rama masculina y femenina, Panamá se ubicó en el segundo lugar, con un total de 2,645 golpes, siendo superada únicamente por la delegación de Guatemala.

El torneo regresa a Panamá

El Campeonato Interclubes Infanto/Juvenil de Golf de Centroamérica y Panamá regresará a suelo panameño en 2027. El certamen está programado para disputarse en el Club de Golf de Santa María, durante los primeros días de enero.