Panamá conoce el inicio del camino hacia su segunda Mundial femenino

La Selección femenina de Panamá ya tiene marcado en el calendario el primer paso hacia su segunda Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Concacaf anunció el formato y las fechas de la Clasificatoria W 2025/26, torneo que definirá a los seis equipos que acompañarán a Estados Unidos y Canadá en el Campeonato W 2026, última parada rumbo a Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En esta fase preliminar participarán 30 selecciones nacionales, divididas en seis grupos de cinco equipos. Panamá, que hizo historia al clasificar a su primer Mundial femenino en 2023, ha sido ubicada como cabeza de serie en el Grupo D, gracias a su posición en el Ranking Femenino de Concacaf.

La Clasificatoria se disputará en las Fechas FIFA de noviembre de 2025, febrero y abril de 2026. En la fase de grupos, cada selección jugará cuatro partidos: dos como local y dos como visitante. Solo el líder de cada grupo avanzará al Campeonato W 2026.

El sorteo, que definirá los rivales de Panamá, se celebrará el miércoles 20 de agosto y podrá seguirse en vivo por el canal oficial de YouTube de Concacaf desde las 7:00 p.m. ET. Además de Panamá, las otras selecciones preclasificadas son Costa Rica (Grupo A), México (Grupo B), Jamaica (Grupo C), Haití (Grupo E) y El Salvador (Grupo F).

Los bombos restantes se conforman de acuerdo con el ranking regional:

Bombo 1: Trinidad y Tobago, República Dominicana, Puerto Rico, Guyana, Cuba y Bermuda.

Bombo 2: Belice, Guatemala, Surinam, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Curazao.

Bombo 3: Honduras, Aruba, San Cristóbal y Nieves, Granada, Barbados, Dominica.

Bombo 4: San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Islas Vírgenes de EE.UU., Islas Caimán, Anguila, Islas Turcas y Caicos.

El calendario de partidos se publicará después del sorteo, indicó Concacaf.

El Campeonato W 2026 reunirá a ocho selecciones: Estados Unidos y Canadá (clasificadas de forma directa) y los seis ganadores de grupo de la Clasificatoria W. Este torneo se jugará en noviembre de 2026 bajo un formato de eliminación directa desde cuartos de final.

Las cuatro selecciones que ganen en cuartos de final obtendrán su boleto directo a la Copa Mundial Femenina 2027, mientras que las perdedoras tendrán una segunda oportunidad en un repechaje interno para acceder al Play-Off Intercontinental. Además, las dos finalistas del Campeonato W clasificarán a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con la posibilidad de que el tercer lugar obtenga cupo si Estados Unidos llega a la final.