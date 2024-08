Panamá conoció a sus rivales para el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

Escuchar audio noticia

La selección de béisbol de Panamá quedó en el grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se disputará del 6 al 11 de marzo en San Juan, Puerto Rico.

Según información publicada por la WBSC (World Baseball Classic), la novena istmeña compartirá grupo con Cuba, Canadá, Puerto Rico y un equipo que avanzará de la eliminatoria.

El conjunto panameño logró clasificarse de forma directa al Clásico Mundial 2026, al ubicarse en la cuarta posición del Grupo A de la edición de 2023. En ese torneo, el representativo nacional obtuvo victorias sobre Taiwán (12-5) e Italia (2-0), mientras que cayó ante Países Bajos (3-1) y Cuba (13-4).

Esta será la cuarta ocasión en que Panamá participe en este torneo, luego de hacerlo en 2006, 2009 y 2023.

Announcing the pools and schedule for the 2026 #WorldBaseballClassic!



The opening round starts March 5, quarterfinals start March 13 and the championship round begins March 15! pic.twitter.com/tT5h848dcs