Panamá conquistó el oro en baloncesto femenino en los Juegos Centroamericanos

La selección femenina de baloncesto de Panamá se proclamó campeona de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 al derrotar por un ajustado 62-61 a Costa Rica, en una final electrizante que mantuvo al público al borde de sus asientos hasta el último segundo.

Desde el inicio, el quinteto panameño mostró intensidad y orden defensivo. El primer cuarto cerró con ventaja de 17-14 para las istmeñas, que impusieron su ritmo con transiciones rápidas y presión constante sobre la base costarricense.

En el segundo periodo, el conjunto nacional amplió la diferencia con una ráfaga ofensiva liderada por Destiny Chávez, quien encestó un triple clave para adelantar a Panamá 33-31. Poco después, Jehimily Boza sumó otros tres puntos, Yosuanny Chambers e Evelyn Isaac mantuvieron la energía en ambos costados de la cancha para cerrar la primera mitad con marcador de 41-33.

Costa Rica reaccionó tras el descanso. En el tercer cuarto redujo la desventaja a solo tres puntos (43-40), pero Panamá respondió con carácter. Chávez volvió a aparecer desde la línea de tres, y Katherine Armstrong añadió una canasta vital para conservar la delantera 51-49 al cierre del periodo.

El último cuarto fue un intercambio constante de emociones. Las ticas lograron pasar arriba 54-53, pero Chambers y Boza lideraron el contraataque panameño. Con buen movimiento del balón y precisión en los momentos decisivos, Panamá recuperó la ventaja 60-54. Sin embargo, Costa Rica volvió a acercarse en el marcador, forzando un final de infarto.

En los segundos finales, una falta sobre una jugadora costarricense dio opción al rival de revertir el resultado, pero ambas ejecuciones desde la línea de tiros libres fueron falladas. Panamá aseguró la posesión y selló el 62-61 definitivo, desatando la celebración del equipo nacional.

Con esta victoria, la selección femenina de Panamá se cuelga la medalla de oro y confirma su crecimiento combinando defensa, carácter y temple para imponerse en una de las finales más emocionantes del certamen.