Panamá conquista el Torneo Interclubes de Centroamérica y Panamá

El director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez se coronó campeón del Torneo Interclubes de Golf de Centroamérica y Panamá, luego de completar cuatro jornadas de competencia en el Club de Golf de Panamá con un acumulado de -5 y 283 golpes.

Ordóñez cerró el campeonato el pasado sábado con una ronda final de 73 impactos (+1), suficiente para mantener la ventaja en una definición que tuvo emoción hasta los últimos hoyos y que terminó resolviéndose entre tres golfistas locales.

El momento decisivo llegó en el hoyo 17, un par 3 que terminó marcando la diferencia en la clasificación. Desde el tee, Ordóñez dejó la pelota a poco más de cinco pies de la bandera y luego embocó para firmar un birdie clave que consolidó su liderato en la recta final del torneo.

Miguel Ordóñez hace un chip al green. Archivo

Ese golpe resultó determinante en un cierre cargado de presión, especialmente por el empuje de sus compatriotas Omar Tejeira y Eduardo Arango, quienes también se mantuvieron en la pelea durante la última jornada.

Arango protagonizó uno de los movimientos más llamativos del día. Partiendo en el penúltimo grupo del sábado, el panameño firmó una ronda de 69 golpes (-3), lo que añadió una atención inesperada a la definición del campeonato, que hasta ese momento parecía centrarse únicamente entre Ordóñez y Tejeira.

El repunte de Arango lo colocó momentáneamente en la conversación por el título, aunque finalmente terminó empatado en el segundo lugar con Tejeira, ambos con -3 y un total de 285 golpes tras los cuatro días de competencia.

Ordóñez construyó su victoria con tarjetas de 71, 71, 68 y 73 golpes, mostrando consistencia a lo largo del torneo y una sólida tercera ronda que resultó clave para colocarse en posición de ataque antes del desenlace.

Por su parte, Arango registró rondas de 74, 69, 73 y 69, mientras que Tejeira completó el campeonato con parciales de 69, 74, 68 y 74.

Campeón por equipos caballeros y senior

El dominio panameño no solo se reflejó en la clasificación individual, sino también en la competencia por equipos. Panamá finalizó en el primer lugar con un acumulado de -8 y 1432 golpes, superando ampliamente a sus rivales regionales.

Guatemala terminó en la segunda posición con +75, seguida por Nicaragua (+180), El Salvador (+202), Costa Rica (+221) y Honduras (+248).

Panamá estuvo representado en la categoría de caballeros por Miguel Ordóñez, Omar Tejeira, Eduardo Arango, Lucca González, Raúl Carbonell, Jean Louis Ducruet, Jean Paul Ducruet y Juan Pablo Motta.

La semana también dejó otro resultado positivo para el país anfitrión en la categoría senior por equipos. Panamá se quedó con el título con 613 puntos en el formato stableford, superando a Costa Rica (603) y Guatemala (579), mientras que Honduras (513), El Salvador (489) y Nicaragua (466) completaron la tabla.

El equipo senior panameño estuvo integrado por Guillermo Neira, Diego Valdés Moreno, Alfredo Maduro, Ricardo Salteiro, Antonio Escobar, Jorge Luis Zubieta, Ramón Vallarino, Rodrigo Arosemena (capitán), Ernesto Durán, Roberto Durán y Fernando Cardoze.