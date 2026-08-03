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    Santo Domingo 2026

    Panamá conquista la plata por equipos en la gimnasia artística en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

    Ana Lucía Beitia, Tatiana Tapia, Alyiah Lide y Ana Gabriela Gutiérrez acumularon 144.800 puntos en la prueba por equipos de este lunes.

    Guillermo Pineda G.
    Panamá conquista la plata por equipos en la gimnasia artística en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
    Cortesía

    La selección femenina de Panamá consiguió este lunes la medalla de plata por equipos en la gimnasia artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al finalizar en el segundo lugar de la competencia con un total de 144.800 puntos, solo superada por México.

    El conjunto mexicano confirmó su favoritismo al quedarse con la medalla de oro tras sumar 151.150 unidades, mientras que la República Dominicana, impulsada por el apoyo de su público, remontó en la clasificación para quedarse con el bronce al registrar 143.450 puntos. Costa Rica finalizó en la cuarta posición con 141.200, seguida por Puerto Rico (138.850) y Guatemala (138.300).

    La competencia de este lunes definió las medallas por equipos y también sirvió como clasificatoria para las finales individuales del concurso completo y de los cuatro aparatos.

    El equipo panameño está integrado por Ana Lucía Beitia, Tatiana Tapia, Alyiah Lide y Ana Gabriela Gutiérrez, bajo la dirección de la entrenadora cubana Yareimi Vásquez.

    Las panameñas construyeron su actuación con 38.350 puntos en salto, 34.300 en barras asimétricas, 35.650 en viga de equilibrio y 36.500 en ejercicios de suelo, para un acumulado de 144.800 que les permitió asegurar el segundo escalón del podio.

    En el apartado individual, Alyiah Danais Lide de León fue la gimnasta panameña con la mejor puntuación del equipo al registrar 49.250 puntos en el concurso completo, gracias a sus calificaciones de 12.700 en salto, 11.250 en barras asimétricas, 12.700 en viga y 12.600 en suelo.

    Por su parte, Ana Gabriela Gutiérrez Jones acumuló 48.150 puntos (12.700, 12.300, 11.400 y 11.750), mientras que Ana Lucía Beitia, integrante del equipo panameño que participó en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, totalizó 47.400 unidades (12.950, 10.750, 11.550 y 12.150). Tatiana Marie Tapia Polo cerró su presentación con 45.700 puntos (12.650, 10.750, 11.100 y 11.200).

    Panamá conquista la plata por equipos en la gimnasia artística en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
    Cortesía
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    Cortesía

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    Cortesía

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    Cortesía

    La presea adquiere un valor especial para la delegación panameña, que compitió sin dos de sus principales figuras de los últimos años, Hillary Heron y Karla Navas, habituales referentes del programa nacional y ausentes en esta edición de los Juegos.

    Tras la conclusión de la prueba por equipos, la atención se trasladará ahora a las finales individuales, una vez se oficialicen las clasificaciones derivadas de los resultados obtenidos durante la jornada de este lunes.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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