Panamá contará con 44 atletas en el Campeonato Panamericano de Karate JKA en Bogotá

Un total de 44 atletas representarán a Panamá en el Campeonato Panamericano de Karate JKA, que se celebrará del 26 al 28 de septiembre, en Bogotá, Colombia.

La delegación estará compuesta por competidores de diversas edades, desde los 11 hasta los 66 años, quienes participarán en las categorías infantil, juvenil, sub-21, adultos y senior.

Este evento, que congregará a delegaciones de toda América, se ha consolidado como uno de los más destacados del calendario del Karate-Do Shotokan.

“La representación de JKA Panamá refleja el crecimiento sostenido de esta disciplina en el país, así como el esfuerzo de entrenadores, familiares y atletas que han trabajado intensamente en su preparación”, señaló la Asociación JKA Panamá en un comunicado.

La organización también expresó su satisfacción por la diversidad de edades de los competidores, destacando que este evento resalta el espíritu de unidad y perseverancia que el Karate promueve.

Además, reafirmó que el Karate es un camino para el desarrollo físico y mental, consolidándose como una de las disciplinas más relevantes del deporte panameño.