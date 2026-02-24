Panamá contará con brazos con experiencia de Grandes Ligas en el Clásico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El cuerpo de lanzadores de Panamá combina recorrido en las Grandes Ligas, el béisbol asiático y la Liga Mexicana, aportando profundidad y respaldo competitivo al equipo nacional.

El lanzador Logan Allen es el único panameño que forma parte de una rotación en las Grandes Ligas al pertenecer a los Guardianes de Cleveland, pero esto no quiere decir que la novena de José Mayorga no cuenta con brazos de calidad y experiencia en la Gran Carpa.

Este grupo reúne serpentineros que han pasado por el Big Show, el béisbol asiático y la Liga Mexicana, consolidando un cuerpo monticular con amplio kilometraje competitivo.

Jaime Barría

El metropolitano, de 29 años, disputó seis temporadas con los Angelinos de Los Ángeles entre 2018 y 2023. Durante ese período trabajó tanto como abridor como relevista, acumulando marca de 22-32 con efectividad de 4.38 en 462.2 entradas. Ponchó a 351 bateadores y otorgó 151 bases por bolas.

Jaime Barría cuenta con una gran experiencia de seis campañas en las Grandes Ligas. Archivo

En 2024 lanzó para los Hanwha Eagles en la KBO de Corea del Sur, mientras que en 2025 militó con Unión Laguna en la Liga Mexicana de Béisbol, donde dejó foja de 6-3 y efectividad de 4.39 en 94.1 episodios.

En la temporada invernal reforzó a los Toros del Este, registrando una destacada efectividad de 0.90 en tres salidas.

Paolo Espino

Con 39 años, Espino aporta veteranía. Lanzó en seis campañas en las Mayores con los Cerveceros de Milwaukee, Vigilantes de Texas, Nacionales de Washington y los Azulejos de Toronto Blue Jays.

Lanzador panameño de los Washington Nationals.

En ese trayecto acumuló marca de 5-15 y efectividad de 5.12 en 265.2 entradas, con 217 ponches y 69 boletos.

En 2025 lanzó con los Conspiradores de Querétaro en México y en invierno reforzó a los Tigres del Licey y los Criollos de Caguas en el Caribe.

Javy Guerra

El chiricano, de 30 años, debutó en 2018 como campocorto y en 2019 se reconvirtió en un lanzador de poder. Suma cinco temporadas como relevista en MLB con récord de 3-1 y efectividad de 6.43 en 63 entradas, con 45 ponches y 43 boletos.

Javy Guerra con los Padres de San Diego. Foto: Cortesía

En las Grandes Ligas jugó para los Padres de San Diego, Rays de Tampa Bay y Cerveceros. Viene de lanzar en 2024 y 2025 con los Hanshin Tigers de Japón y para 2026 firmó contrato de Ligas Menores con los Bravos de Atlanta.

Ariel Jurado

El coclesano, de 30 años, lanzó entre 2018 y 2020 en MLB con los Rangers y los Mets de New York. Registró marca de 12-16 y efectividad de 5.97 en 181 entradas, con 105 ponches.

Ariel Jurado con el uniforme de los Vigilantes de Texas.

En las últimas tres temporadas ha estado en la KBO, primero con los Kiwoom Heroes (2023-2024) y luego con los Samsung Lions (2025).

Humberto Mejía

El capitalino, de 28 años, lanzó en 2020 con los Marlins de Miami y en 2021 con los Diamondbacks de Arizona.

El lanzador panameño de los Marlins de Miami Humberto Mejía en acción durante la primera entrada en su primer juego en las Grandes Ligas. Foto: EFE

Posteriormente jugó en la Liga Mexicana y desde 2023 milita en el béisbol japonés con los Chunichi Dragons, organización con la que suma tres campañas consecutivas.

Alberto Baldonado

El colonense, de 33 años, debutó en MLB en 2021 con los Nacionales. Trabajó 10.2 entradas, con marca de 0-1 y efectividad de 8.44. Desde 2023 pertenece a los Gigantes de Yomiuri en Japón, consolidándose como relevista en el béisbol asiático.

Alberto Baldonado lanzó este año en 14 juegos con los Nacionales a nivel de Grandes Ligas. Foto: Cortesía/Nacionales

Darío Agrazal

Por su parte, el coclesano, de 31 años, dio el salto en 2019 a las Mayores con los Piratas de Pittsburgh, dejando récord de 4-5 y efectividad de 4.91 en 73.1 entradas.

En las últimas dos campañas ha lanzado con los Leones de Yucatán en México y viene de ser bicampeón invernal con los Leones del Escogido en República Dominicana.

Darío Agrazal.