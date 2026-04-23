Béisbol: Panamá da paso firme hacia la medalla de oro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El conjunto istmeño sumó su cuarto triunfo al doblegar a Curazao y mantiene su invicto en cuatro presentaciones.

La selección de béisbol dio un paso importante en la búsqueda de la medalla de oro, al lograr su cuarta victoria al derrotar 9-4 a Curazao, en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

La novena panameña volvió a atacar desde temprano, fabricando las nueve anotaciones en las tres primeras entradas para sentenciar las acciones. Lucas López y Edward Delgado anotaron las dos primeras rayitas, al aprovechar un lanzamiento descontrolado del serpentinero.

En la misma entrada, Eduardo Canto siguió con la fiesta ofensiva con un hit al jardín derecho, que trajo la quinta carrera al plato.

El equipo dirigido por Adolfo Rivera siguió castigando al rival con una rayita en la segunda y con tres en la tercera, en la que figuró Luis Aranda con un imparable remolcador de dos.

Curazao intentó reaccionar en la alta del tercero con una ráfaga de tres carreras, que fueron producidas por Jaylliard Emperador y Víctor Nieves.

El triunfo se lo acreditó Johan Camarena al lanzar cuatro entradas completas, en las que permitió tres carreras y recetó seis ponches. Mientras que Helmir Helmirjr cargó con la derrota al aceptar cuatro anotaciones.

En otros resultados, Colombia le ganó 22-6 a Argentina y Brasil superó 14-2 a Perú.

Con estos resultados, Panamá es primero con 4-0, seguido por Colombia y Brasil, empatados con 3-1; y Argentina y Perú con foja de 0-4.

Esto se definirá mañana, cuando Panamá enfrente a Brasil, Colombia choque con Curazao y Argentina y Perú busquen su primer triunfo. La jornada inicia a las 8:00 a.m., en el estadio Juan Demóstenes Arosemena.