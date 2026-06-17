Panamá debuta ante Ghana en el Mundial 2026: datos, estadísticas y contexto del Grupo L

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección de Thomas Christiansen inicia su camino en el Mundial 2026 ante Ghana en Toronto por el grupo L.

La selección de Panamá inicia este miércoles su camino en la Copa Mundial 2026 cuando enfrente a Ghana en el Toronto Stadium, en el esperado duelo correspondiente a la primera jornada del grupo L, desde las 6:00 p.m. hora de Panamá, en un partido que marca el regreso del equipo nacional a la máxima cita del fútbol tras su estreno en Rusia 2018

La cuenta regresiva llegó a su fin para una generación que vuelve a vivir la emoción mundialista ocho años después.

Panamá llega a este compromiso tras un periodo de preparación en su campamento base ubicado en Alliston, Ontario, bajo la dirección de Thomas Christiansen, con la ilusión de competir en un grupo que también comparte con Inglaterra y Croacia, en una edición donde la escuadra nacional buscará mejorar su histórica participación de 2018, cuando enfrentó a Bélgica, Inglaterra y Túnez en fase de grupos.

El duelo ante Ghana será inédito en la historia de la selección panameña en partidos de clase A y representa un reto de alto nivel ante un rival con amplia experiencia mundialista.

Las estadísticas oficiales de la FIFA confirman que será la quinta participación de las Estrellas Negras, que alcanzaron su mejor actuación en Sudáfrica 2010, cuando llegaron hasta los cuartos de final.

En su historial ante selecciones africanas, Panamá registra cinco enfrentamientos previos con saldo de una victoria, tres empates y una derrota. Su único triunfo llegó recientemente ante Sudáfrica por 2-1 en marzo de 2026, mientras que su única caída en un Mundial ante un rival del continente africano fue frente a Túnez en Rusia 2018, según datos de la Federación Panameña de Fútbol.

La escuadra panameña afronta este debut con una base de 26 jugadores, de los cuales 19 disputarán su primera Copa del Mundo. Entre los más experimentados destacan Eric Davis, Amir Murillo, Fidel Escobar, Aníbal Godoy, Ismael Díaz, Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez, quienes ya tuvieron minutos en Rusia 2018.

Hoy debutamos en nuestro segundo Mundial. 🇵🇦✨



Con el orgullo de representar a Panamá y la ilusión de todo un país, salimos en busca de nuestra primera victoria.



🇬🇭 Ghana 🆚 Panamá 🇵🇦

📅 17 de junio

🕖 6:00 p.m. (hora de Panamá)

🏟️ Toronto Stadium

📺 @tvmaxdeportes,… pic.twitter.com/vUv21t7Dpd — FEPAFUT (@fepafut) June 17, 2026

En el plano estadístico, Panamá llega con datos destacados de la eliminatoria: fue una de las dos selecciones invictas de Concacaf en la fase final, con un registro de siete victorias y tres empates, liderando además la región en recuperaciones que terminaron en pérdida rival (82) y secuencias de presión (138). Ismael Díaz cerró el proceso como máximo goleador de la Copa Oro 2025 con seis anotaciones, mientras que Amir Murillo se consolidó como uno de los laterales más influyentes con tres asistencias.

Del lado ghanés, el equipo africano disputa su quinta Copa del Mundo con un balance histórico de 15 partidos jugados, tres victorias, siete empates y cinco derrotas. Su mejor registro fue en Sudáfrica 2010, cuando alcanzó los cuartos de final, mientras que su clasificación a este torneo llegó como líder de su grupo eliminatorio con ocho victorias, un empate y una derrota.

El encuentro también estará marcado por el rendimiento del delantero Jordan Ayew, quien participó directamente en 14 goles durante la eliminatoria africana, igualando la mejor marca del proceso clasificatorio. Además, Ghana llega bajo la conducción del técnico Carlos Queiroz, quien hará historia al dirigir su quinta Copa del Mundo.