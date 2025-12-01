Panamá debuta con autoridad y golea a Curazao en el clasificatorio Concacaf W

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección femenina de Panamá inició su camino en el clasificatorio rumbo a la Copa Concacaf W con una demostración de poderío ofensivo y personalidad en Willemstad.

En el estadio Rignaal “Jean” Francisca, las dirigidas por Toña Is Piñera firmaron una contundente victoria 6-1 sobre Curazao, un resultado que representa un primer golpe sobre la mesa en la lucha por el único boleto directo del grupo a la siguiente fase rumbo al Mundial.

Panamá salió al campo decidida a imponer condiciones desde el pitazo inicial, y apenas al minuto 4 encontró recompensa. Una jugada que nació en un saque de banda ejecutado por Katherine Castillo terminó en un centro preciso que Karla Riley remató con potencia para abrir el marcador y encaminar una noche que prometía ser panameña.

¡MEDIO TIEMPO 📣!



Con un GOLAZO de Karla Riley, #PanamáMayor🇵🇦 se va al descanso con ventaja en el marcador ante Curazao 🇨🇼. ¡Vamos 🇵🇦!



🇨🇼0-1🇵🇦



🏟️Rignaal “Jean” Francisca

📺ESPN/Disney Plus#MásPanameñasQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/Rgy2I1Pl4o — FEPAFUT (@fepafut) December 1, 2025

El golpe anímico fue duro para las locales, mientras La Roja Femenina se adueñaba del balón y de los tiempos del juego. Sin embargo, al minuto 18 llegó el primer momento amargo, cuando Lineth Cedeño tuvo que abandonar el partido por una lesión en la pierna izquierda, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico.

Aun así, Panamá no perdió el control. Al 29′, la superioridad era evidente. Curazao resistía como podía ante un equipo istmeño que adelantaba líneas, cortaba y distribuía con soltura. Antes del descanso, Sherline King rozó el segundo con un tiro libre que se estrelló en el poste al minuto 44.

La presión tuvo efecto al iniciar el complemento. En el 50’, tras una jugada que nació en los pies de Riley Tanner, Katherin Parris apareció en el área para marcar el 2-0 con categoría. Ese tanto liberó a La Roja, que empezó a desplegar su mejor fútbol.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL 🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦!



Taconazoo de Katherin Parris que la manda al fondo para el dos a cero a favor de #PanamáMayor🇵🇦



⏱️5️⃣0️⃣’ de partido

🇨🇼0-2🇵🇦



🏟️Rignaal “Jean” Francisca

📺ESPN/Disney Plus#MásPanameñasQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/kbD4funICt — FEPAFUT (@fepafut) December 1, 2025

Al 54’, el dominio ya era absoluto en todas las zonas del campo, y un minuto después se hacía evidente, Panamá atravesaba su mejor tramo del partido.

El 3-0 cayó al minuto 65, cuando Ericka Araúz definió con tranquilidad para ampliar la ventaja y prácticamente sentenciar las acciones. Sin embargo, Curazao encontró un respiro al 71’ con el tanto de Shi-Jona Martina, aprovechando un descuido para colocar el 3-1.

¡GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLAAAAAAAAAZOOOOOOO🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦!



Entrando y goleando, GOLAZO de Ericka Araúz para el tercero de #PanamáMayor🇵🇦



⏱️6️⃣6️⃣’ de partido

🇨🇼0-3🇵🇦



🏟️Rignaal “Jean” Francisca

📺ESPN/Disney Plus#MásPanameñasQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/wvT9tA7fxA — FEPAFUT (@fepafut) December 1, 2025

La respuesta panameña no tardó. Dos minutos después, al 73’, nuevamente Araúz volvió a aparecer para firmar su doblete con una definición al palo derecho que devolvió la calma y la distancia en el marcador.

⏱️3️⃣5️⃣’ de partido



Nuestra DT María Toña Is encara su primer partido dirigiendo #PanamáMayor🇵🇦 en eliminatorias mundialistas.



🇨🇼0-1🇵🇦



🏟️Rignaal “Jean” Francisca

📺ESPN/Disney Plus#MásPanameñasQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/mkGiD3bWQC — FEPAFUT (@fepafut) December 1, 2025

Y todavía quedaba más. Al 78’, Hillary Jaén estuvo atenta para capturar un rebote de la guardameta local y mandar el balón a las redes para el 5-1.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL ⚽️⚽️⚽️⚽️🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦!



Remate de Hilary Jaén que anota el quinto gol de #PanamáMayor🇵🇦 ¡Vamooos 🔥🔥!



⏱️7️⃣8️⃣’ de partido

🇨🇼1-5🇵🇦



🏟️Rignaal “Jean” Francisca

📺ESPN/Disney Plus#MásPanameñasQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/6ea6Q7cX6e — FEPAFUT (@fepafut) December 1, 2025

Cuando el partido parecía cerrado, Panamá encontró una última recompensa. En tiempo agregado, al 90+2’, Tanner coronó la noche con un elegante remate de cabeza para el 6-1 definitivo, sellando una actuación redonda de las canaleras.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🇵🇦🇵🇦🇵🇦!



Otrooo gol más.. Riley Tanner anota el sexto gol para #PanamáMayor🇵🇦 que quiere seguir.



⏱️9️⃣1️⃣’ de partido

🇨🇼1-6🇵🇦



🏟️Rignaal “Jean” Francisca

📺ESPN/Disney Plus#MásPanameñasQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/wxBVmoTygT — FEPAFUT (@fepafut) December 1, 2025

Con esta victoria, Panamá inicia el torneo con paso firme y la confianza en alto. Su próximo compromiso será el 4 de marzo de 2026, cuando se mida a San Cristóbal y Nieves.

En otros resultados del grupo, Aruba superó 2-1 a San Cristóbal y Nieves, mientras Cuba tuvo jornada libre.