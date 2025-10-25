Panamá debuta con dominio total en el flag football de los Juegos Centroamericanos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá no pudo haber tenido un mejor comienzo como anfitrión de la disciplina de flag football de los XII Juegos Centroamericanos, que se desarrollan en su mayoría en Guatemala.

La selección masculina logró victorias dominantes ante Nicaragua y Guatemala, mientras que la femenina superó ampliamente a Honduras y Nicaragua.El flag football se está jugando en su totalidad en el Estadio Emilio Royo de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

Flag football masculino: Un primer día arrollador

La selección masculina inició su paso en el certamen enfrentándose a Nicaragua. El resultado final fue una victoria contundente por 70-0.

Adrián Roux y Dennis Allen, los quarterbacks, lideraron la ofensiva con cuatro y tres pases de touchdown respectivamente. Ricardo Quijano recibió cuatro pases de anotación, Gaspar Ramos dos y Félix Olivares uno.

Por el lado defensivo, Jorge Ávila interceptó un pase y retornó dos intercepciones para touchdown, mientras que José Murillo lo hizo una vez. Además, Carlos De la Rosa y José Mexil interceptaron dos pases.

En cuanto a puntos extra, Juan Diego Julio Arosemena anotó dos veces, Félix Olivares cuatro, Ricardo Quijano dos y Adrián Roux una.

En el segundo enfrentamiento, en horario nocturno, Panamá venció a Guatemala 53-20.La dupla de quarterbacks Roux y Allen volvió a destacar: Roux lanzó cuatro pases de anotación y Allen tres.

Félix Olivares anotó una vez por corrida. Además, Juan Diego Julio Arosemena recibió dos pases de touchdown, Ricardo Quijano tres, Gaspar Ramos uno y el propio Roux otro.En defensa, Jorge Ávila logró una intercepción, mientras que en los puntos extra Arosemena anotó dos veces, Rouxuna y Quijano otra.

Flag football femenino: Ataque dominante y defensa impenetrable

El flag football femenino tampoco se quedó atrás. En su primer partido, Panamá enfrentó a Honduras y consiguió una victoria aplastante por 74-0, dominando tanto en ataque como en defensa.

En su segundo encuentro, las canaleras se midieron ante Nicaragua y nuevamente lograron una blanqueada, venciendo 66-0, reafirmando su superioridad absoluta en ambos lados del balón.

La acción continúa

Las selecciones masculina y femenina de Panamá volverán a la cancha hoy sábado para intentar asegurar el primer lugar previo a las semifinales y finales, que se disputarán mañana.

Todos los partidos se llevan a cabo en el Estadio Emilio Royo de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, donde Panamá ha iniciado con paso firme su camino hacia el oro.