Panamá, 25 de octubre del 2025

    Juegos Centroamericanos

    Panamá debuta con dominio total en el flag football de los Juegos Centroamericanos

    Jaime Heilbron
    Las selecciones masculinas y femeninas de flag football de Panamá iniciaron con el pie derecho su participación en los Juegos Centroamericanos, obteniendo victorias contundentes. LP / Anel Asprilla

    Panamá no pudo haber tenido un mejor comienzo como anfitrión de la disciplina de flag football de los XII Juegos Centroamericanos, que se desarrollan en su mayoría en Guatemala.

    El equipo masculino de Panamá previo al duelo frente a Nicaragua. LP / Anel Asprilla

    La selección masculina logró victorias dominantes ante Nicaragua y Guatemala, mientras que la femenina superó ampliamente a Honduras y Nicaragua.El flag football se está jugando en su totalidad en el Estadio Emilio Royo de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

    El equipo femenino de Panamá previo al duelo frente a Honduras. LP / Anel Asprilla

    Flag football masculino: Un primer día arrollador

    La selección masculina inició su paso en el certamen enfrentándose a Nicaragua. El resultado final fue una victoria contundente por 70-0.

    Adrián Roux y Dennis Allen, los quarterbacks, lideraron la ofensiva con cuatro y tres pases de touchdown respectivamente. Ricardo Quijano recibió cuatro pases de anotación, Gaspar Ramos dos y Félix Olivares uno.

    La selección masculina de flag football debutó con victoria ante Nicaragua por 70-0.

    Por el lado defensivo, Jorge Ávila interceptó un pase y retornó dos intercepciones para touchdown, mientras que José Murillo lo hizo una vez. Además, Carlos De la Rosa y José Mexil interceptaron dos pases.

    En cuanto a puntos extra, Juan Diego Julio Arosemena anotó dos veces, Félix Olivares cuatro, Ricardo Quijano dos y Adrián Roux una.

    En el segundo enfrentamiento, en horario nocturno, Panamá venció a Guatemala 53-20.La dupla de quarterbacks Roux y Allen volvió a destacar: Roux lanzó cuatro pases de anotación y Allen tres.

    La selección masculina de flag football derrotó a Guatemala por 53-20. LP / Anel Asprilla

    Félix Olivares anotó una vez por corrida. Además, Juan Diego Julio Arosemena recibió dos pases de touchdown, Ricardo Quijano tres, Gaspar Ramos uno y el propio Roux otro.En defensa, Jorge Ávila logró una intercepción, mientras que en los puntos extra Arosemena anotó dos veces, Rouxuna y Quijano otra.

    Flag football femenino: Ataque dominante y defensa impenetrable

    El flag football femenino tampoco se quedó atrás. En su primer partido, Panamá enfrentó a Honduras y consiguió una victoria aplastante por 74-0, dominando tanto en ataque como en defensa.

    La selección femenina de flag football derrotó a Honduras 74-0 en su primer partido. LP / Anel Asprilla

    En su segundo encuentro, las canaleras se midieron ante Nicaragua y nuevamente lograron una blanqueada, venciendo 66-0, reafirmando su superioridad absoluta en ambos lados del balón.

    La selección femenina de flag football venció a Nicaragua 66-0 en su segundo encuentro. LP / Anel Asprilla

    La acción continúa

    Las selecciones masculina y femenina de Panamá volverán a la cancha hoy sábado para intentar asegurar el primer lugar previo a las semifinales y finales, que se disputarán mañana.

    Todos los partidos se llevan a cabo en el Estadio Emilio Royo de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, donde Panamá ha iniciado con paso firme su camino hacia el oro.

