Panamá debuta con goleada ante Dominica en el premundial Sub-17

Con un hat-trick de Thiago Chalmers marcó un doblete y goles de Oliver Pinzón y Alexander Tull, la Rojita sumó su primer triunfo en el torneo.

Panamá inició con paso firme su camino en el Premundial Sub-17 al imponerse por 6-1 sobre Dominica, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en un encuentro donde la Rojita mostró superioridad desde los primeros minutos y dejó buenas sensaciones en su estreno.

Desde el arranque, el conjunto dirigido por Felipe Baloy salió decidido a imponer condiciones. Apenas al minuto 4 llegó la primera aproximación clara, dejando aviso de lo que sería un dominio sostenido. Cinco minutos más tarde, Alexander Tull volvió a quedar en posición franca de gol, pero no logró concretar.

La insistencia tuvo recompensa al minuto 11, cuando Oliver Pinzón marcó el primer gol del partido y de toda la eliminatoria, desatando la celebración en las gradas y confirmando el buen inicio panameño. Con el marcador a favor, Panamá se adueñó por completo del mediocampo, con Lucas Norte y Estevis López manejando los tiempos y el ritmo del juego.

Estevis López controla la esférica en el partido contra Dominica. Foto: Carlos Vidal

Al minuto 26, Thiago Chalmers tuvo un mano a mano frente al guardameta, pero su remate se fue desviado. Sin embargo, el delantero no perdonaría en la jugada siguiente y, con gran elegancia, definió para ampliar la ventaja y poner el 2-0 en el marcador.

Dominica encontró un respiro al minuto 30 tras convertir un penal, luego de una falta cometida por el portero panameño. La reacción istmeña fue inmediata: un minuto después, Estevis López probó desde media distancia, pero el arquero rival logró controlar el disparo.

Antes del descanso, Chalmers volvió a aparecer al minuto 36 para firmar su doblete, confirmando su protagonismo ofensivo. Ya en tiempo añadido, al 45+3, Alexander Tull se sacó la espina y marcó el cuarto tanto, dándole mayor tranquilidad al onceno panameño antes de irse al vestuario.

En el complemento, Panamá mantuvo la misma intensidad. Al 46’, Chalmers estuvo cerca de su tercer gol, pero su remate se estrelló en la parte superior del travesaño. Con el correr de los minutos, el control del partido fue absoluto y, al 56’, el dominio panameño hacía imposible cualquier intento de reacción rival.

Estevis López siguió destacándose al minuto 60, mostrando inteligencia táctica y claridad en la toma de decisiones. Chalmers volvió a rozar el triplete al 66’, cuando su cabezazo pasó muy cerca del palo izquierdo.

El quinto tanto del partido llegaría a los Adrián Reyes a los 85′, mientras que en el agregado (90+6′) Chalmers marcaría su hat-trick y pondría cifras definitivas.

Panamá cerró el compromiso sin mayores contratiempos, ante un rival replegado en su área para evitar un marcador más abultado, sellando así sus primeros tres puntos del torneo.

El segundo encuentro de la Rojita será el sábado 7 de febrero, ante Anguila, desde las 8:00 p.m., nuevamente en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.