Panamá debuta con victoria sobre México en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección de béisbol vence 4-2 a México en béisbol con gran labor de Harold Araúz, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Panamá inició el viernes con el pie derecho su participación en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al vencer 4-2 a México, mientras que en el baloncesto femenina Sub-20 cayó por un ajustado 56-59 ante el mismo rival.

En el estadio Quisqueya Juan Marichal, la selección nacional tuvo en Harold Araúz a su pilar desde la lomita. El derecho cumplió una sólida apertura de 4.1 entradas, en las que toleró cuatro hits y dos carreras limpias, sin conceder boletos y con un ponche, suficiente para acreditarse la victoria en el arranque del Grupo B.

El conjunto istmeño marcó el ritmo del encuentro desde las primeras entradas. Carlos Mosquera inauguró el marcador con un cuadrangular en el segundo episodio, y en el tercero ampliaron la diferencia con dos carreras más, impulsadas por Luis Castillo y un elevado de sacrificio de Erasmo Moreno.

Posteriormente, Jhonny Santos produjo la cuarta anotación con un doble, destacando en la ofensiva al batear de 3-2, con dos extrabases y una carrera empujada.

México descontó en el quinto capítulo, pero el bullpen panameño respondió a tiempo. Pedro González resolvió un momento clave y Gilberto Chú se encargó del cierre para asegurar el salvamento.

Panamá volverá a la acción frente a Nicaragua, en un duelo clave por el pase a la Super Ronda.

Por su parte, la selección de baloncesto femenina Sub-20 de baloncesto protagonizó un partido reñido, pero terminó cediendo 56-59 ante México en los minutos finales.

Tras este resultado, Panamá disputará la medalla de bronce el domingo 2 de agosto frente al perdedor entre Puerto Rico y República Dominicana, con la misión de asegurar un lugar en el podio.