Panamá debuta en flag football con ilusión de oro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá inicia su participación en flag football en los Suramericanos con aspiraciones de oro en ambas ramas y enfrentando a los mejores de la región.

Este viernes por la mañana será el estreno del flag football en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, uno de los deportes que más esperanza de medalla dorada le brinda a Panamá.

Las selecciones masculina y femenina, acostumbradas a competir con la élite mundial, ahora recibirán a los mejores equipos del cono sur con el objetivo de sumar preseas de oro para el país.

La categoría masculina contará con la participación de cuatro selecciones: Argentina, Brasil, Panamá y Uruguay. En la rama femenina competirán tres equipos: Brasil, Panamá y Venezuela.

La fase de grupos se disputará entre viernes y sábado en formato de todos contra todos. Cada equipo se enfrentará dos veces a sus rivales, lo que significa que las selecciones masculinas jugarán seis partidos cada una, mientras que las femeninas disputarán cuatro encuentros.

El domingo se jugarán las finales. En la rama femenina, el segundo y tercer lugar disputarán una semifinal para enfrentar al líder en la final por el oro, mientras que el perdedor se quedará con el bronce.

En la rama masculina, el primero enfrentará al cuarto y el segundo al tercero en semifinales. Los ganadores jugarán por el oro y los perdedores por la medalla de bronce.

Convocatoria masculina de Panamá

• Diego Araúz – Defensive Back

• Samuel Arias – Defensive Back

• Diego Cedeño – Wide Receiver

• Alessandro Cedeño – Defensive Back

• Ethan Díaz – Wide Receiver

• Ismael Jaén – Center

• Nickolas Martínez – Wide Receiver

• Carlos Moses – Quarterback

• Kai Santiago – Rusher

• Juan Silvestre – Defensive Back

• Joseph Vásquez – Defensive Back

• Juan Vincensini – Wide Receiver

Convocatoria femenina de Panamá

• Alejandra Albo – Defensive Back / Wide Receiver

• María Castillo – Center / Wide Receiver

• Isabel Maduro – Wide Receiver / Rusher

• Nohelys Martínez – Defensive Back / Wide Receiver

• Andrea Muñoz – Defensive Back

• Catalina Pazmiño – Defensive Back

• Alejandra Ramos – Quarterback / Defensive Back

• Valentina Rodrigues – Wide Receiver / Rusher

• Lucía Rodríguez – Quarterback

• Jeaneth Torres – Wide Receiver / Defensive Back

• Yoelkis Tuñón – Defensive Back / Wide Receiver

• Jade Vega – Defensive Back / Rusher

Calendario de partidos de Panamá

Todos los encuentros se disputarán en el Estadio Emilio Royo, sede del flag football en estos Juegos .

• Panamá vs. Brasil (M) – viernes 9:15 a.m.

• Panamá vs. Uruguay (M) – viernes 1:00 p.m.

• Panamá vs. Brasil (F) – viernes 2:15 p.m.

• Panamá vs. Argentina (M) – viernes 4:45 p.m.

• Panamá vs. Venezuela (F) – viernes 6:00 p.m.

• Panamá vs. Uruguay (M) – sábado 8:00 a.m.

• Panamá vs. Venezuela (F) – sábado 10:30 a.m.

• Panamá vs. Argentina (M) – sábado 1:00 p.m.

• Panamá vs. Brasil (M) – sábado 4:45 p.m.

• Panamá vs. Brasil (F) – sábado 6:00 p.m.