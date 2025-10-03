Panamá debutará ante Canadá en la Copa América de Béisbol 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de béisbol de Panamá ya conoce su hoja de ruta rumbo a la Copa América de Béisbol 2025, torneo continental que se disputará del 12 al 22 de noviembre, y que reunirá a las mejores novenas del continente.

El conjunto nacional debutará el 13 de noviembre ante Canadá, en un compromiso que se jugará en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera, sede principal del Grupo B.

La novena panameña buscará iniciar con buen pie su participación en un certamen que promete alto nivel competitivo y una agenda cargada de emociones para la afición local.

El Grupo B, donde compite Panamá, está conformado por Puerto Rico, Colombia, Brasil, Argentina y Canadá, además del equipo anfitrión. Por su parte, el Grupo A, con sede en Venezuela, lo integran Venezuela, México, República Dominicana, Cuba, Nicaragua y Curazao.

El segundo duelo será el 14 de noviembre contra Colombia, al día siguiente (15 de noviembre) se enfrentará a Argentina.

El conjunto istmeño saltará al diamante el 16 de noviembre contra Brasil y cerrará la primera ronda ante Puerto Rico, el 17 de septiembre.

El formato de competencia establece una fase preliminar en la que cada equipo enfrentará a sus rivales de grupo. Los tres primeros lugares de cada agrupación avanzarán a la Super Ronda, donde se medirán con los clasificados del otro grupo para definir al campeón continental.

El estadio Mariano Rivera será el epicentro de la acción en Panamá, ya que albergará un total de 26 juegos, incluyendo todos los partidos del Grupo B, además de los duelos de la Super Ronda y las finales del certamen.

La Copa América de Béisbol 2025 representa una vitrina importante para las selecciones participantes, no solo por el prestigio regional, sino también por el desarrollo competitivo que impulsa dentro del calendario internacional. Para Panamá, el torneo será una oportunidad de oro para consolidar su proyecto deportivo y demostrar su crecimiento frente a potencias como Puerto Rico y Canadá.

Con el respaldo de la afición chorrerana y la tradición beisbolera del país, la novena nacional se prepara para asumir el reto con ilusión, entrega y el objetivo de dejar su huella en casa.

Los boletos para este torneo se podrán comprar por Tixbase, que ha sido nombrado oficialmente como el socio exclusivo de boletería.