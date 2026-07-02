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    Eliminatoria

    Panamá define su nómina para la ventana decisiva rumbo a Catar 2027

    El equipo de Nelson Colón enfrentará hoy a Cuba y el domingo a Argentina en partidos clave.

    Humberto Cornejo
    Panamá define su nómina para la ventana decisiva rumbo a Catar 2027
    Trevor Gaskins felicita a sus compañeros tras la victoria de visita sobre Paraguay, en el Polideportivo Roberto Cabañas.Cortesía /Fepaba

    La selección de Panamá ya tiene definida la nómina de jugadores con la que afrontará la decisiva ventana de la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2027, en la que buscará asegurar su clasificación a la siguiente fase este jueves ante Cuba, en la Arena Roberto Durán, desde las 8:40 p.m.

    El técnico Nelson Colón contará con un grupo liderado por Iverson Molinar y Trevor Gaskins, en una convocatoria que también incluye a Ricardo Lindo, Eric Romero, Justin Quintero, Gil Atencio, Bryan Anderson, Tyler Gaskins, Roberto Armstrong, Guillermo Navarro, Anthony Vivero y Jhonny Murillo.

    El compromiso ante Cuba representa un partido determinante dentro del grupo, ya que el conjunto cubano es el rival directo en la pelea por el tercer cupo, en una serie que puede definir el futuro inmediato de la selección panameña en el torneo clasificatorio.

    Panamá llega a esta instancia con marca de 1-3, tras dos derrotas ante Uruguay (60-93 y 84-82) y una caída frente a Argentina (101-75), resultados que obligan al equipo a hacerse fuerte en casa para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar en la competencia.

    El segundo encuentro de esta ventana será ante Argentina, que ocupa la segunda posición del grupo D con registro de 3-1.

    Este compromiso está programado para el 5 de julio a las 7:10 p.m., y servirá como cierre de una fase exigente para el conjunto dirigido por Colón.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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