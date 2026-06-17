Panamá, 17 de junio del 2026
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    Copa del Mundo

    Panamá define su once titular para el histórico debut mundialista ante Ghana

    FEPAFUT hace oficial el once titular de Panamá para enfrentar a Ghana en el Mundial. Entérate qué jugadores saltarán al estadio de Toronto y el banquillo

    Luis Rondón
    Panamá define su once titular para el histórico debut mundialista ante Ghana
    Once titular de Panamá. Foto: prensa.deportes

    La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) ha hecho oficial la alineación de la selección de Panamá para su primer compromiso en la Copa del Mundo frente a la escuadra de Ghana.

    El pitazo inicial está programado para este miércoles 17 de junio a las 6:00 p.m., en el estadio de Toronto.

    El director técnico, Thomas Christiansen, confirmó a los once jugadores que saltarán al terreno de juego buscando iniciar el certamen con el pie derecho, destacando a Y. Bárcenas como el portador de la cinta de capitán.

    Luis Rondón

    Estudiante de periodismo