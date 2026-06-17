Panamá define su once titular para el histórico debut mundialista ante Ghana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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FEPAFUT hace oficial el once titular de Panamá para enfrentar a Ghana en el Mundial. Entérate qué jugadores saltarán al estadio de Toronto y el banquillo

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) ha hecho oficial la alineación de la selección de Panamá para su primer compromiso en la Copa del Mundo frente a la escuadra de Ghana.

El pitazo inicial está programado para este miércoles 17 de junio a las 6:00 p.m., en el estadio de Toronto.

El director técnico, Thomas Christiansen, confirmó a los once jugadores que saltarán al terreno de juego buscando iniciar el certamen con el pie derecho, destacando a Y. Bárcenas como el portador de la cinta de capitán.