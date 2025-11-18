Panamá define su once y busca goles clave ante El Salvador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de fútbol de Panamá entrará esta noche al terreno de juego del Estadio Rommel Fernández en búsqueda de la clasificación al Mundial 2026. Para lograrlo, Panamá deberá vencer a El Salvador y esperar que Surinam pierda o empate en su visita a Guatemala.

Lo esperado es que Panamá salga con los mismos 11 que iniciaron frente a Guatemala el jueves pasado en el estadio El Trébol, en la Ciudad de Guatemala.

El arquero titular no genera dudas: Orlando “Cuti” Mosquera ha sido el elegido de Thomas Christiansen en los primeros cinco partidos de la fase final y no hay razón para pensar lo contrario en un momento tan crítico.

En defensa, se especula que Panamá iniciará con una línea de cinco defensores compuesta por los legionarios César Blackman, Carlos Harvey, Fidel Escobar y Andrés Andrade, además de Éric Davis del Plaza Amador.

El medio campo estaría conformado por cuatro jugadores: Cristian Martínez por el costado izquierdo, Azarías Londoño por el derecho, mientras que Aníbal Godoy, capitán y líder dentro del terreno de juego, y el habilidoso Adalberto Carrasquilla compartirán la zona central.

Adelante, Cecilio Waterman, autor de dos goles frente a Guatemala, arrancaría solo en la punta como único delantero.

Las posibles variantes

La verdadera intriga está en las variantes según transcurra el partido. Panamá no solo necesita ganar, sino también marcar varios goles. Aunque Londoño forme como mediocampista, su naturaleza ofensiva lo llevaría a adelantarse para acompañar a Waterman.

En caso de que Panamá necesite gol con urgencia, la Roja cuenta con tres opciones interesantes desde el banquillo: Ismael Díaz, goleador en la Copa Oro; Tomás Rodríguez, la gran revelación; y José Fajardo, autor de los goles decisivos en El Salvador y Guatemala.

Cualquiera de los tres puede entrar y causar un impacto inmediato en el partido. Este último duelo de eliminatoria, que se vivirá como una final de principio a fin, iniciará a las 8:00 p.m.