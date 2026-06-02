Panamá, 03 de junio del 2026
La Prensa Panamá

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    Fútbol

    Panamá revela los uniformes que usará en la fase de grupos del Mundial 2026

    El onceno istmeño confirmó los uniformes que usará ante Ghana, Croacia e Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo su debut con camiseta roja.

    Humberto Cornejo
    Panamá revela los uniformes que usará en la fase de grupos del Mundial 2026
    Jugadores de Panamá celebran un gol contra Brasil. EFE/ André Coelho

    La selección de Panamá ya tiene definidos los uniformes que utilizará en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que se oficializaran las indumentarias para sus compromisos ante Ghana, Croacia e Inglaterra.

    El conjunto dirigido por Thomas Christiansen debutará frente a Ghana vistiendo su tradicional uniforme rojo, mientras que el combinado africano lo hará de amarillo.

    Posteriormente, Panamá saltará al terreno de juego con su camiseta azul en el duelo ante Croacia, que mantendrá su característico uniforme a cuadros.

    Para el tercer compromiso de la fase de grupos, el equipo canalero utilizará su uniforme blanco cuando enfrente a Inglaterra, selección que vestirá de rojo. Este encuentro se disputará en el MetLife Stadium, en Nueva York.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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