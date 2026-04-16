Panamá, 16 de abril del 2026

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    Panamá derrota a Bolivia y suma su primera victoria en fútbol de los Juegos Suramericanos

    Thiago Chalmers fue la figura ofensiva con un doblete en la primera parte.

    Humberto Cornejo
    Panamá derrota a Bolivia y suma su primera victoria en fútbol de los Juegos Suramericanos
    Imagen del partido. Fepafut

    La selección Sub 17 de Panamá sumó este miércoles su primer triunfo en los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2026, al derrotar 2-1 a Bolivia, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

    La Rojita fabricó su primera anotación a los 6 minutos, cuando Thiago Chalmers definió con eficacia un centro dentro del área.

    Cinco minutos más tarde, Chalmers volvería a gritar gol y ampliaria el marcador para el conjunto de Felipe Baloy. El artillero aprovechó un rebote y sorprendió al guardameta rival con remate colocado.

    Panamá derrota a Bolivia y suma su primera victoria en fútbol de los Juegos Suramericanos
    Selección de Fútbol de Panamá sub-17 en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Cortesía

    Apesar de estar abajo en el marcador, el conjunto andino no renunció a buscar el marco istmeño. Lo encontraría a los 45+2, cuando apareció para anotar y recortar distancia.

    Ya en la segunda parte, precisamente a los 67 minutos, Chalmers se iría expulsado del encuentro al hacer una dura entrada a Frank Suárez.

    Con mayoría en el campo y gran parte del segundo tiempo, los bolivianos tomaron la decisión de salir al ataque y tratar de encerrar a La Rojita en su área. Pero la defensa panameña se portó a la altura y mantuvo el resultado.

    Panamá derrota a Bolivia y suma su primera victoria en fútbol de los Juegos Suramericanos
    Selección de Fútbol de Panamá sub-17 en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Cortesía

    Ya en el tiempo adicional volvería a aparecer la cartulina roja, en esta ocasión para el cuadro boliviano. El árbitro expulsó a Bruno Sánchez.

    Estos son los tres primeros puntos del elenco istmeño, luego de caer en su debut 1-3 ante Paraguay, en el Centro de Alto Rendimiento Luis Matador Tejada.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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