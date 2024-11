Panamá derrotó a Costa Rica por tercera vez consecutiva y se prepara para enfrentar a México

Escuchar audio noticia

La entrenadora de la selección de Panamá, María Antonia Toña Is Piñera, destacó el desempeño de sus jugadoras en la victoria del miércoles 27 de noviembre, 2-1 sobre Costa Rica, en el Estadio Cancún 86, en Cancún, México.

Con este resultado, Is Piñera hace historia al lograr que La Roja derrote tres veces seguidas al conjunto costarricense, luego de vencerlas (1-0 y 2-0) en la fecha FIFA de octubre.

Estoy orgullosa del trabajo de las chicas, por cómo se han comportado. Llevamos trabajando muy bien; las chicas están tomando cada vez más conceptos y saben que el camino a seguir es este”, dijo Is Piñera al terminar el partido a la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

¡TRIUNFO DE PANAMÁ🇵🇦🤩!



Con goles de Ana Quintero y de Sherline King, #PanamáMayor🇵🇦 venció a Costa Rica 2-1.



El equipo volverá a jugar el 3 de diciembre frente a México🇲🇽.



¡Vamos!



🇨🇷1-2🇵🇦

🏟️Cancún 86

⚽️Sherline King 50’, Ana Quintero 53’#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/ckNQfmWy31 — FEPAFUT (@fepafut) November 27, 2024

“A pesar del mal estado del terreno de juego, nosotros hemos sido fieles a lo que queremos. Han buscado tener el balón, jugar y no jugar directo casi nunca; solo lo han hecho cuando lo hemos necesitado”, agregó.

La victoria llegó con las anotaciones de Sherline King (50′) y de Ana Quintero (53′), mientras que el descuento llegó a los 59 minutos con un penal de María Paula Salas.

”Estamos con los pies sobre la tierra, siempre respetando al rival. Hay que darle valor, pero tenemos que seguir trabajando para consolidarnos y lograr que nos empiecen a respetar más selecciones”, señaló Is Piñera.

“El triunfo es importante, porque es un equipo que sale en el ranking FIFA en muchas posiciones por encima de nosotros. Eso va a hacer que sumemos para que estemos cada vez más arriba. El objetivo que tenemos es meternos de nuevo en un mundial”, añadió.

¡NUESTRO ONCE🤩!



La postal del equipo que salió titular por parte de #PanamáMayor🇵🇦 para enfrentarse a Costa Rica🇨🇷.



⏱️3️⃣0️⃣’ de partido.

🇨🇷0-0🇵🇦

🏟️Cancún 86, Cancún, México🇲🇽

❌Sin transmisión en este juego#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/XJG8v0R3sB — FEPAFUT (@fepafut) November 27, 2024

Ahora el conjunto istmeño se prepara para medirse a México, el próximo martes 3 de diciembre, en el estadio Carlos Iturralde, en Mérida, México. El duelo está programado para iniciar a las 8:00pm

“Conocemos a México, he trabajado en México. Conozco a muchas jugadoras. El seleccionador ha sido compañero mío, nos conocemos perfectamente. Sabemos quién es México, una potencia. Eso no debemos dudarlo”, manifestó Is Piñera.

“Va a ser un partido muy complicado, pero hay que jugarlo, los partidos se juegan. Vamos a intentar dotar a las chicas de todas las herramientas posibles para que tengamos el mejor desempeño y saquemos el partido adelante”, finalizó.