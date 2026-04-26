Panamá despide los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Después de 14 días de competencia, con Brasil liderando el medallero y un legado deportivo que marca el futuro.

La ciudad de Panamá baja el telón de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 con una mezcla inevitable de celebración y nostalgia. Durante 14 días, el país se convirtió en el epicentro del deporte juvenil del continente, reuniendo a cerca de 2,000 atletas de 15 naciones en una cita que dejó huella tanto en lo deportivo como en lo humano.

No fue solo una competencia. Fue un escenario donde la pasión, la entrega y el crecimiento de una nueva generación quedaron expuestos en cada disciplina. Desde las primeras jornadas hasta el último día, Panamá vivió el pulso del ciclo olímpico en su máxima expresión, con jóvenes talentos que ya proyectan su camino hacia el alto rendimiento internacional.

Delegaciones de los país participantes. Foto: Carlos Vidal-Endara

En lo competitivo, Brasil impuso condiciones con una actuación dominante, liderando el medallero con 157 preseas (58 de oro, 51 de plata y 48 de bronce), confirmando su poderío regional. Venezuela finalizó en la segunda posición con 83 medallas (33 de oro, 21 de plata y 29 de bronce), mientras que Argentina completó el podio con 105 preseas (32 de oro, 39 de plata y 34 de bronce). Panamá, por su parte, cerró en la octava casilla con 29 medallas: seis de oro, seis de plata y 17 de bronce, en una actuación que refleja crecimiento y proyección dentro del ciclo olímpico juvenil.

Este sábado 25 de abril, la fiesta llegó a su punto final en la Arena Roberto Durán, escenario de la ceremonia de clausura que puso fin a una edición histórica. El acto inició con la izada de la bandera panameña y el Himno Nacional, en una noche cargada de simbolismo donde los atletas volvieron a ser protagonistas.

Argentina completó el podio de los juegos con 105 preseas (32 de oro, 39 de plata y 34 de bronce). Foto: Carlos Vidal-Endara

Uno de los momentos más esperados fue el “Desfile de los Héroes”, con todas las delegaciones ingresando juntas como reflejo de la hermandad construida a través del deporte. Posteriormente, se llevó a cabo el protocolo oficial con las palabras de la directora general de los Juegos, Anamae Orillac, y del vicepresidente de ODESUR, Mario Moccia, quien declaró clausurada la cita.

El traspaso de la bandera marcó el cierre definitivo del capítulo panameño y abrió el camino hacia la próxima sede, en uno de los actos más significativos del movimiento suramericano.

Más allá de los resultados, estos Juegos dejan un legado tangible: escenarios como la Ciudad Deportiva Irving Saladino, el Centro de Alto Rendimiento, el Centro de Convenciones Figali y la Cinta Costera se consolidaron como plataformas para el desarrollo deportivo de la región.

También quedará en la memoria el ambiente festivo, con la presencia de la mascota Antón y espectáculos culturales como la participación del grupo Los Rabanes, que aportaron identidad a una cita que trascendió lo deportivo.