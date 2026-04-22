Panamá dominó a Colombia y sigue invicta en béisbol

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El conjunto dirigido por Adolfo Rivera logró su tercera victoria en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

La selección de béisbol de Panamá mantuvo su paso perfecto en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, tras imponerse con autoridad 10-2 sobre Colombia, en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, resultado que le permite sostener el invicto en tres presentaciones.

El equipo panameño resolvió el encuentro desde temprano, con una ofensiva explosiva que definió el partido en las tres primeras entradas. La novena istmeña fabricó cuatro carreras en el primer episodio, cuatro más en el segundo y cerró su producción con dos anotaciones en el tercero, dejando sin margen de reacción a la escuadra colombiana.

Colombia solo pudo descontar en el segundo capítulo con sus dos únicas carreras del compromiso, en un juego que desde muy temprano quedó bajo control de los locales.

La ofensiva panameña tuvo como protagonistas a Jonathan Ramos, quien bateó de 1-2 con tres carreras impulsadas y una anotada; Anderson Cousins, de 4-2 con dos remolques; y Edward Delgado, de 5-1 con dos impulsadas, todos claves en el ataque.Por Colombia, Einar Guzmán destacó al conectar de 2-1 con una empujada.

Desde el montículo, la victoria fue para Abel Rodríguez, quien lanzó cinco entradas en las que permitió dos carreras y ponchó a cinco rivales. El relevo de Jaffeth Florez completó el trabajo con dos episodios perfectos para asegurar el triunfo. La derrota recayó en Keyner Cárdenas, quien apenas pudo sacar un tercio de entrada y permitió cuatro anotaciones.

En otros resultados de la jornada, Brasil venció 5-4 a Argentina, mientras que Curazao superó 12-2 a Perú. La actividad continúa este jueves, cuando Panamá enfrentará a Curazao, Colombia se medirá ante otro rival del calendario y Perú hará lo propio frente a Brasil, en una jornada clave dentro de la fase de grupos.