Panamá en Santo Domingo 2026: 14 deportes premiados, 8 medallas de oro y un futuro prometedor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La delegación panameña cerró octava en el medallero de Santo Domingo 2026 con 24 preseas, su mayor cosecha en 52 años y la tercera cifra más alta de oros de su historia.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 llegaron a su fin y Panamá cerró su participación con fuerza, luego de conquistar nueve medallas entre el jueves y el viernes para completar una de las mejores actuaciones de su historia en la competencia regional.

La delegación panameña terminó en el octavo lugar del medallero general con ocho medallas de oro, ocho de plata y ocho de bronce, para un total de 24 preseas.

Los ocho oros representan la tercera mayor cosecha dorada de Panamá en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Solo las 24 medallas de oro conquistadas en Panamá 1938 y las 14 de Barranquilla 1946 están por encima de esta cifra.

Panamá igualó, además, las ocho medallas de oro conseguidas en Guatemala 1950.

La cosecha de 24 medallas también ocupa un sitio predilecto. Es la mayor cantidad de preseas que Panamá consigue en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en 52 años, desde Santo Domingo 1974, cuando también alcanzó las 24.

En el histórico panameño, las 24 medallas de Santo Domingo 2026 ocupan el quinto lugar. La mayor cosecha fue de 66 en Panamá 1938, seguida por las 37 de Barranquilla 1946, las 27 de Guatemala 1950 y las 41 de Panamá 1970.

El resultado también confirma el crecimiento mostrado por el deporte panameño en los últimos ciclos. Hace un año, Panamá consiguió en Guatemala 2025 su primer podio general en unos Juegos Centroamericanos en cinco décadas. Panamá, solo superada por Guatemala y sus 18 medallas de oro, estuvo por encima de Costa Rica y El Salvador

Lide entra en la historia

A sus 17 años, Alyiah Lide se convirtió en una de las grandes protagonistas de la delegación panameña.

La gimnasta conquistó dos medallas de oro, en viga de equilibrio y ejercicios de suelo, y se unió a un grupo selecto de atletas panameños que han ganado dos o más medallas doradas en unos mismos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En esa lista aparecen nombres como Eileen Coparropa, Edgar Crespo, Lloyd LaBeach, Yudith Caballero, Ángel Famiglietti, Nola Thorne, Óscar Layne, Reginald Beckford y Jean Holmes-Mitchell.

Coparropa, Crespo y Lide son los únicos tres panameños que han conseguido dos o más medallas de oro en estas justas durante las últimas cinco décadas.

La actuación de Lide también incluyó una medalla de plata por equipos en gimnasia artística, la primera de Panamá en esta modalidad, junto a Tatiana Tapia, Ana Gabriela Gutiérrez y Ana Lucía Beitia.

Tres platas para Emily Santos

Otra de las actuaciones destacadas fue la de Emily Santos en la natación.

La panameña conquistó tres medallas de plata, en los 50, 100 y 200 metros pecho femenino.

Su registro en Santo Domingo la coloca junto a las grandes actuaciones de la natación panameña en estos Juegos. La referencia más cercana en rama femenina es la de Eileen Coparropa, quien consiguió dos oros, en los 50 y 100 metros libre, en Maracaibo 1998 y repitió la hazaña en San Salvador 2002.

Santos, además, se convirtió en una de las atletas panameñas con mayor cantidad de medallas en esta edición.

Un oro que faltaba en el béisbol

El béisbol escribió uno de los capítulos más importantes de la historia deportiva panameña.

Panamá conquistó por primera vez la medalla de oro en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe al derrotar 1-0 a Nicaragua en la final.

La novena dirigida por Alberto Macré terminó el torneo con seis victorias y una derrota.

Macré, ganador de tres campeonatos nacionales de béisbol mayor entre 1991 y 1993 y de tres títulos juveniles entre 2007 y 2009, condujo al equipo hasta el oro en Santo Domingo.

Panamá llegaba a estos Juegos con tres medallas de plata y cuatro de bronce en el béisbol, pero nunca había podido conquistar el primer lugar.

El oro de Santo Domingo representa así el mayor logro de la pelota panameña en el contexto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y se suma a los grandes momentos internacionales del béisbol nacional, entre ellos el subcampeonato mundial conseguido en Cuba en 2003, en el antiguo torneo organizado por la IBAF.

También fue el primer oro panameño en un deporte colectivo masculino desde Santiago de los Caballeros 1986, en República Dominicana, cuando la selección masculina de baloncesto conquistó el título.

Oro y plata en ajedrez

Ashley Castillo también dejó su nombre en la historia de Santo Domingo.

La panameña conquistó la medalla de oro en el tablero blitz del ajedrez femenino y sumó una medalla de plata en el tablero rápido.

Fue una de las varias disciplinas que aportaron al medallero panameño en esta edición.

En total, Panamá consiguió medallas en 14 deportes: ajedrez, atletismo, béisbol, ciclismo, eSports, ecuestre, fútbol, gimnasia artística, judo, karate, lucha, natación, surf y taekwondo.

Esa diversidad es uno de los aspectos más destacados de la actuación panameña.

Woodruff vuelve a dejar una marca

En el atletismo, Gianna Woodruff volvió a demostrar su condición de referente regional.

La panameña ganó los 400 metros con vallas con un tiempo de 53.98 segundos, estableciendo un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Woodruff, además, mantiene el récord sudamericano de la especialidad.

Fue otra demostración de la capacidad panameña para competir al máximo nivel en escenarios internacionales.

Las primeras medallas de eSports

Santo Domingo también abrió una nueva página para Panamá.

Los deportes electrónicos fueron una de las novedades de esta edición de los Juegos y el país consiguió sus primeras medallas en esta disciplina.

Jhonnatan Mora conquistó el oro en eFootball, mientras Raúl Cogley obtuvo la medalla de plata en Street Fighter 6.

Mora se convirtió en el primer panameño en ganar una medalla de oro en eSports en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Campeonas que volvieron al podio

Entre los nombres experimentados que volvieron a subir al podio estuvieron Victoria Huertematte y Kristine Jiménez.

Huertematte, que había sido medallista de oro en ediciones anteriores, esta vez consiguió una medalla de plata en la disciplina ecuestre.

Jiménez, también campeona en el pasado, obtuvo ahora una medalla de bronce en judo.

Sus resultados muestran otra cara del deporte: atletas que ya conocen la cima y que siguen encontrando la manera de competir y regresar al podio.

Candelo abrió el camino dorado

La primera medalla de oro panameña en Santo Domingo tuvo el nombre de Némesis Candelo.

La abanderada de la delegación se proclamó campeona en la categoría femenina de -48 kilogramos del judo y fue la primera panameña en escuchar el himno nacional en el podio durante esta edición.

A partir de allí comenzó una cosecha que terminó con ocho medallas de oro.

Una delegación con amplio alcance

Más de 215 atletas panameños participaron en Santo Domingo 2026.

De ellos, 62 regresan al país con al menos una medalla, aproximadamente el 29% de la delegación.

La cifra refleja una actuación repartida entre disciplinas individuales y colectivas, con atletas consagrados, jóvenes que empiezan a escribir su historia y deportistas que encontraron en Santo Domingo su primera experiencia de podio en unos Juegos de esta magnitud.

Panamá no solo regresará con 24 medallas.

Regresará con campeones inéditos en béisbol y eSports, con dos oros de una gimnasta de 17 años, con tres platas de una nadadora, con un récord de los Juegos en atletismo y con podios en 14 disciplinas diferentes.