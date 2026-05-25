Panamá, 25 de mayo del 2026

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    Selección de Panamá

    Panamá en vilo por la lesión de Coco Carrasquilla

    Henry Cárdenas P.
    Panamá en vilo por la lesión de Coco Carrasquilla
    El jugador panameño Adalberto Carrasquilla, de Pumas, se lamenta tras sufrir una lesión en la final del fútbol mexicano. EFE

    Las próximas horas serán decisivas para conocer la gravedad de la lesión que sufrió en la pierna derecha el volante panameño Adalberto Coco Carrasquilla, en el partido de vuelta de la final de la Liga MX de fútbol.

    Desde que se conoció sobre la lesión de Carrasquilla, cerca de las 10 de la noche de este domingo, la afición panameña está en vilo por saber qué tan fuerte es la lesión del jugador, quien es un puntal de la selección de fútbol que participará en la Copa del Mundo de 2026.

    Este martes 26 de mayo, el técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, revelará la lista de convocados que competirán en el Mundial, que arranca el próximo 12 de junio, razón por la cual es crucial determinar el grado de la lesión.

    Carrasquilla, del club mexicano Pumas, quedó tendido sobre el terreno de juego al minuto 56, tras un choque en una jugada dividida por el control del balón con Amaury García, de Cruz Azul.

    Las imágenes mostraron al mediocampista panameño llevándose las manos al rostro y abandonando el campo entre lágrimas en un carrito. No pudo salir por sus propios medios.

    Otras de las imágenes que se hizo viral fue cuando Carrasquilla estaba en el banquillo e hizo una señal de rotura.

    Se espera que en las próximas horas el equipo médico del club Pumas someta al panameño a las evaluaciones médicas respectivas para determinar el alcance de la lesión.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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