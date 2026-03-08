Panamá enfoca su atención en Canadá tras una noche difícil en el Clásico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Panamá intentará pasar la página tras la derrota sufrida este sábado por la noche en episodios extras contra Puerto Rico y enfocarse plenamente en el partido de este domingo frente a Canadá.

Así lo dejaron claro el dirigente José Mayorga, el jardinero Luis Castillo y el gerente del equipo, Dámaso Espino, durante la conferencia de prensa previa al encuentro dominical.

Mayorga destacó la importancia del compromiso y el enfoque del grupo en conseguir el resultado necesario.

“Sí, creo que un tremendo partido que tenemos que salir a jugar hoy, a buscar esa victoria como del lugar”, expresó el dirigente de los Vancouver Canadiens, filial de los Toronto Blue Jays.

El técnico también se refirió a la situación física del bocatoreño Allen Córdoba, quien sufrió molestias en el hombro durante el partido contra Cuba y no apareció en el lineup del sábado.

“Tuvo un resentimiento en su hombro, como todos lo vieron cuando se le hizo en primera base contra Cuba. Está mejorando, estamos tratando de tomar la placa correspondiente para que veamos que está, si no está jugando”, explicó Mayorga.

En cuanto a la rotación de lanzadores, confirmó que el derecho Jaime Barría será el encargado de abrir el partido frente a Canadá, resaltando su experiencia profesional.

“Sí, estoy muy confiado, creo que Barría tiene mucha experiencia, tiene talento. Ha estado en las grandes ligas también. Creo que está bien preparado para esto”, indicó.

Mayorga también reveló que el cuerpo técnico se reunió para analizar lo ocurrido en el partido anterior, marcado por una fuerte carga emocional para el grupo.

“Nos reunimos ya esta tarde y se habló de lo difícil que fue ese partido de ayer. Obviamente había muchas emociones el día de ayer, creo que era lo mejor de hacerlo el día de hoy. Y nada, estamos mentalizados, como lo dijo Luis hace un instante, que estamos mentalizados en ese partido de hoy”.

El jardinero Luis Castillo, quien destacó defensivamente en el encuentro anterior con dos atrapadas importantes en el jardín izquierdo y además conectó un doble, aseguró que el equipo ya dejó atrás ese resultado.

“Ya ayer ya pasamos esa página, no pudimos hacer nada por ese juego. Tenemos que mentalizarnos el día de hoy y la verdad creo que venimos con esa mente, de salir a alargar y buscar ese resultado”, comentó.

Castillo agregó que su enfoque personal es mantenerse preparado para cuando el cuerpo técnico lo necesite.

“Bueno, la verdad siempre he tratado de estar listo en cualquier momento que el manager me necesite. Lastimosamente no pudimos conseguir esa victoria el día de ayer, pero como dije anteriormente, estamos listos para hoy y ya estamos mentalizados para el juego de hoy y tratando de buscar esa victoria”.

Por su parte, el gerente del equipo, Dámaso Espino, reconoció que la derrota anterior generó frustración dentro del grupo, pero insistió en que la prioridad ahora es concentrarse en el siguiente compromiso.

“Definitivamente anoche fue un día difícil, una noche difícil, perdón, después del partido. Habían 40 personas frustradas, tristes por el resultado, sobre todo cuando estás tan cerca de la victoria. Pero bueno, nos toca pensar en el día de hoy, tenemos que enfocarnos en la victoria de hoy”.

Espino también defendió la disposición del equipo para enfrentar cuestionamientos y asumir responsabilidades tras los resultados.

“Si hubiéramos ganado anoche me hubiera encantado estar aquí, pero con la derrota también siempre voy a estar aquí respondiendo cualquier cuestionamiento. Así que yo estoy dando a un llamado que me hicieron y definitivamente siempre voy a estar dispuesto a hablar y a contestar cualquier pregunta”.

El gerente agregó que el panorama del grupo aún deja posibilidades, aunque reconoció la complejidad del escenario.

“Todavía nos quedan dos partidos y todavía pueden pasar muchas cosas. Entendiendo que no controlamos nuestro futuro y eso es lo más difícil, a pesar de ganar dos partidos es muy complicado una clasificación”.

Finalmente, Espino subrayó que el enfoque inmediato es el enfrentamiento ante Canadá.

“Tenemos que simplificar todo y enfocarnos en el juego de hoy. Tenemos que ganar un partido. El partido de hoy es el importante y pues mañana nos preocuparemos por lo demás, pero el enfoque de hoy debe ser solo cómo sacar esos 27 outs hoy y una carrera más que el contrario”.