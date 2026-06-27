Panamá enfrenta a Inglaterra con estadísticas positivas en el Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Roja cierra su Mundial ante los ingleses con datos que revelan su crecimiento con una solidez defensiva y récords individuales.

La selección de Panamá afrontará este sábado su último compromiso en el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se mida a Inglaterra en Nueva York (4:00 p.m.), en un duelo donde, más allá de estar eliminada, buscará respaldar con resultados el rendimiento competitivo que reflejan sus estadísticas en el torneo.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen llega tras dos derrotas por la mínima, 1-0 ante Ghana y 1-0 frente a Croacia, en partidos donde mostró solidez defensiva y capacidad de juego, pero sin efectividad en el área rival. Inglaterra, por su parte, suma cuatro puntos tras vencer 4-2 a Croacia y empatar sin goles ante Ghana.

“Nuestro objetivo, antes de empezar el Mundial, era hacerlo lo mejor posible y dejar a Panamá lo más alto posible futbolísticamente. Queríamos dar una buena imagen al mundo y mañana intentaremos terminar de la mejor manera para que esa imagen siga siendo positiva”.#MareaQueLate pic.twitter.com/BB05rLUb6j — FEPAFUT (@fepafut) June 26, 2026

A nivel colectivo, Panamá ha dejado números que evidencian su crecimiento. En cuatro de sus cinco partidos en la historia de los Mundiales, ha llegado al descanso sin recibir goles, una tendencia que también se ha mantenido en este torneo. Ante Ghana no permitió remates en el primer tiempo y, frente a Croacia, apenas concedió dos disparos antes del entretiempo.

El equipo canalero también ha mostrado una propuesta ofensiva más insistente. Según información de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), en esta Copa Mundial ha lanzado 50 centros, superando ampliamente los 34 que realizó en Rusia 2018. Solo ante Croacia registró 29 centros, 20 toques en el área rival y nueve regates completados, sus cifras más altas en un partido mundialista.

En lo individual, varios futbolistas destacan en diferentes rubros. Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez se mantienen como los únicos jugadores en ser titulares en los cinco partidos de Panamá en Copas del Mundo, reflejo de su regularidad. Bárcenas, además, ha sido clave en la circulación del balón, convirtiéndose en el primer panameño en completar más del 90% de sus pases en dos partidos distintos de un Mundial, con un 93% ante Ghana y un 91% frente a Croacia.

¡Último entrenamiento 👊🏼!



Última sesión de entrenamiento⚽️ completada antes de medirnos a Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿.#MareaQueLate pic.twitter.com/LEPMqvvi60 — FEPAFUT (@fepafut) June 26, 2026

Michael Amir Murillo lidera al equipo en remates (3), sprints (105) y ofrecimientos de pase (92), siendo fundamental por la banda derecha. En tanto, José Córdoba encabeza la estadística de pases completados con 143, mientras que José Luis Rodríguez domina en centros enviados (15) y recepciones entre líneas (34).

Desde la defensa, Andrés Andrade ha sido clave en la salida de balón, liderando los intentos de ruptura de líneas (100) y los completados (60), consolidándose como uno de los pilares del equipo. Por su parte, Carlos Harvey destaca en el despliegue físico, con 23.42 kilómetros recorridos y la mayor velocidad promedio del plantel (6.85 km/h).

Sin embargo, el reto histórico sigue vigente. Panamá nunca ha logrado vencer a una selección europea en 14 enfrentamientos, con saldo de seis empates y ocho derrotas, incluyendo caídas en Mundiales ante Bélgica, Inglaterra y Croacia.

Enfrente estará una Inglaterra sólida, que además mantiene una racha invicta de seis partidos en Copas del Mundo ante selecciones de Concacaf desde su última derrota en 1950. Su guardameta Jordan Pickford podría alcanzar los 15 partidos mundialistas, consolidándose entre los históricos de su selección.