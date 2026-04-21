Panamá enfrentará a Canadá por el boleto al Mundial Brasil 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección dirigida por Toña Is llega invicta en cuatro partidos tras vencer 3-0 a Cuba y líder del E.

La Selección Mayor Femenina de Fútbol de Panamá ya conoce su próximo desafío en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027, cuando se mida a Canadá en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, en un duelo que otorgará un boleto directo a la cita mundialista.

El conjunto dirigido por Toña Is aseguró su presencia en esta instancia tras completar una fase clasificatoria perfecta, cerrando con una victoria por 3-0 ante Cuba, en el estadio Universidad Latina. Ese rendimiento le permitió avanzar como líder de grupo y meterse entre las ocho mejores selecciones del torneo.

¡TABLA DE POSICIONES!



Así queda la tabla final de posiciones del Grupo E de las Clasificatorias rumbo a la Concacaf W.



Líderes de grupo👊🏼. pic.twitter.com/k8GpPKidO9 — FEPAFUT (@fepafut) April 18, 2026

El compromiso ante Canadá está programado para el 28 de noviembre, en el Texas Health Mansfield Stadium, escenario donde también se disputarán el resto de los encuentros de eliminación directa, incluyendo semifinales y el play-in. El torneo se jugará del 27 de noviembre al 5 de diciembre.

El formato establece que los cuatro ganadores de los cuartos de final avanzarán a semifinales y asegurarán su clasificación directa al Mundial.

En tanto, los equipos que no superen esta fase tendrán una segunda oportunidad a través de la ronda de repechaje, en la que se disputarán dos cupos adicionales para el torneo clasificatorio intercontinental.

En caso de no avanzar ante Canadá, Panamá se mediría al perdedor del cruce entre la México y Haití, en busca de mantenerse en la pelea por un cupo.

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Esto no se detiene, seguimos juntos con el objetivo de llegar al Mundial del 2027🏆🤩. pic.twitter.com/uX4AWKb909 — FEPAFUT (@fepafut) April 18, 2026

El cuadro canadiense llega como uno de los rivales más exigentes del área, respaldado por su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y su histórico cuarto lugar en la Copa Mundial Femenina de 2003.

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