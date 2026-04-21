Panamá, 21 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Panamá enfrentará a Canadá por el boleto al Mundial Brasil 2027

    La selección dirigida por Toña Is llega invicta en cuatro partidos tras vencer 3-0 a Cuba y líder del E.

    Humberto Cornejo
    Panamá enfrentará a Canadá por el boleto al Mundial Brasil 2027
    Karla Riley marcó el primer gol de Panamá contra Cuba. Foto: Cortesía/Fepafut.

    La Selección Mayor Femenina de Fútbol de Panamá ya conoce su próximo desafío en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027, cuando se mida a Canadá en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, en un duelo que otorgará un boleto directo a la cita mundialista.

    El conjunto dirigido por Toña Is aseguró su presencia en esta instancia tras completar una fase clasificatoria perfecta, cerrando con una victoria por 3-0 ante Cuba, en el estadio Universidad Latina. Ese rendimiento le permitió avanzar como líder de grupo y meterse entre las ocho mejores selecciones del torneo.

    El compromiso ante Canadá está programado para el 28 de noviembre, en el Texas Health Mansfield Stadium, escenario donde también se disputarán el resto de los encuentros de eliminación directa, incluyendo semifinales y el play-in. El torneo se jugará del 27 de noviembre al 5 de diciembre.

    El formato establece que los cuatro ganadores de los cuartos de final avanzarán a semifinales y asegurarán su clasificación directa al Mundial.

    En tanto, los equipos que no superen esta fase tendrán una segunda oportunidad a través de la ronda de repechaje, en la que se disputarán dos cupos adicionales para el torneo clasificatorio intercontinental.

    En caso de no avanzar ante Canadá, Panamá se mediría al perdedor del cruce entre la México y Haití, en busca de mantenerse en la pelea por un cupo.

    El cuadro canadiense llega como uno de los rivales más exigentes del área, respaldado por su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y su histórico cuarto lugar en la Copa Mundial Femenina de 2003.

    .

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2026: Ifarhu prepara primer pago por ACH y recomienda actualizar datos. Leer más
    • Canal de Panamá adjudica por $17.5 millones la construcción de carreteras en la cuenca del río Indio. Leer más
    • IMA: lugares de venta de las Agroferias para el lunes 20 y martes 21 de abril. Leer más
    • Desde este lunes arranca el registro para pagar $250 millones de Cepanim a jubilados. Leer más
    • Presidente Mulino deroga decreto que regulaba las plataformas de transporte. Leer más
    • Panamá extradita a Estados Unidos a iraní implicado en exportación de tecnología sensible. Leer más
    • Director de la ATTT: ‘El presidente es mi jefe y tiene la última palabra’. Leer más