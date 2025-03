Panamá enfrentará a Canadá, Venezuela y Puerto Rico en el Americup 2025

La selección de baloncesto de Panamá quedó en el grupo B del Americup 2025, que se disputará en Nicaragua del 22 al 31 de agosto.

El quinteto −dirigido por Gonzalo García− tendrá que enfrentar a Venezuela, Canadá y al conjunto de Puerto Rico.

Los panameños lograron el boleto para esta competencia en febrero, cuando cerraron el clasificatorio venciendo a Paraguay y Brasil, en la arena Roberto Durán.

El grupo A está conformado por Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas; mientras que en el grupo C quedaron República Dominicana, Nicaragua, Argentina y Colombia.

