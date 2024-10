Panamá enfrentará a Costa Rica en los cuartos de final de la Liga de Naciones

Escuchar audio noticia

Después de la derrota en el amistoso ante Canadá (2-1) y de enterarse que se enfrentará a Costa Rica en los cuartos de final de la Liga de Naciones, el director de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, expresó que saldrá a competir y buscar la clasificación al Final Four.

La Roja y los ticos se toparán por segundo torneo consecutivo en esta instancia. El año pasado los dirigidos por Thomas Christiansen los vencieron en un global de 6-1 (3-0 y 3-1).

