    Panamá enfrentará a Cuba por el pase a la final y al Mundial de Béisbol U23

    Henry Cárdenas P.
    El equipo panameño terminó la ronda regular con una victoria ante Guatemala por 13-2. Cortesía/Fedebeis

    La selección de béisbol de Panamá buscará esta noche, ante Cuba, su pase a la final del torneo clasificatorio y de paso el boleto para el Campeonato Mundial de la categoría U23.

    El certamen Premundial se desarrolla en nuestro país, y anoche el equipo panameño doblegó 13 carreras a 2 a Guatemala para asegurar su pase a la ronda semifinal.

    Con esta victoria, la novena canalera terminó en el segundo lugar del Grupo A, con marca en ganados y perdidos de 3-1.

    Cuba terminó de líder en el Grupo B con registro de 3-1, mientras que Puerto Rico quedó en la segunda posición con igual marca.

    El partido entre Cuba y Panamá se jugará este viernes 3 de octubre, a partir de las 8:00 p.m., en el Estadio Mariano Rivera de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

    En la otra llave de la ronda semifinal, Puerto Rico enfrentará a México, que terminó de líder del Grupo A con 4-0.

    Los ganadores de los partidos de semifinales disputarán este sábado la final del torneo que se juega en Panamá y sellarán su clasificación al Mundial de 2026, que se realizará en Nicaragua.

    Los perdedores se enfrentarán por la medalla de bronce y por el último cupo para el Mundial de la categoría.

