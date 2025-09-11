Panamá, 11 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Eliminatoria Mundialista

    Panamá enfrentará a El Salvador en el estadio Cuscatlán

    Humberto Cornejo
    Jugadores de Panamá celebran un gol este lunes, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Panamá y Guatemala en el estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE

    La Selección de Panamá enfrentará a El Salvador en el estadio Cuscatlán de San Salvador, el 10 de octubre ante El Salvador, en un duelo fundamental rumbo para la Copa del Mundo 2026.

    El anuncio fue confirmado por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), que detalló las gestiones realizadas para asegurar que los encuentros de La Selecta frente a Panamá y Guatemala se disputen en el mítico escenario, tras reprogramarse el concierto de la banda Guns N’ Roses inicialmente previsto para esa fecha.

    Para Panamá, la confirmación del Cuscatlán implica un reto de máxima exigencia, que obligará a los dirigidos por Thomas Christiansen a mostrar personalidad, temple y, sobre todo, eficacia ofensiva.

    Para Christiansen este será su segunda experiencia en este coliseo, luego de caer 1-0 en la octogonal en la pasada eliminatoria mundialista.

    La Roja llega al compromiso con solo dos puntos en la tabla tras empatar con Surinam y Guatemala, por lo que está obligada a sumar en condición de visitante.

    Además, este partido marcará el inicio de una doble jornada decisiva para Panamá, que cuatro días más tarde, el 14 de octubre, recibirá en el estadio Rommel Fernández a Surinam, líder del grupo A con cuatro puntos.

    El entrenador de El Salvador, Hernán Darío Gómez, dirige un partido un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026. EFE

    Estos dos duelos que podrían marcar el rumbo de la clasificación en un grupo que se ha mostrado parejo en las primeras fechas.

    La visita al Cuscatlán representa una prueba de fuego para una Panamá que necesita recuperar la contundencia mostrada en la Copa Oro y convertir sus ocasiones en goles.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

