La Selección de Panamá enfrentará a El Salvador en el estadio Cuscatlán de San Salvador, el 10 de octubre ante El Salvador, en un duelo fundamental rumbo para la Copa del Mundo 2026.

El anuncio fue confirmado por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), que detalló las gestiones realizadas para asegurar que los encuentros de La Selecta frente a Panamá y Guatemala se disputen en el mítico escenario, tras reprogramarse el concierto de la banda Guns N’ Roses inicialmente previsto para esa fecha.

¡Confirmado!



En octubre jugaremos en el Estadio Cuscatlán:



📅 10/10 vs Panamá 🇵🇦

📅 14/10 vs Guatemala 🇬🇹



¡El Coloso de Monserrat los espera!

Para Panamá, la confirmación del Cuscatlán implica un reto de máxima exigencia, que obligará a los dirigidos por Thomas Christiansen a mostrar personalidad, temple y, sobre todo, eficacia ofensiva.

Para Christiansen este será su segunda experiencia en este coliseo, luego de caer 1-0 en la octogonal en la pasada eliminatoria mundialista.

La Roja llega al compromiso con solo dos puntos en la tabla tras empatar con Surinam y Guatemala, por lo que está obligada a sumar en condición de visitante.

¡𝗦𝗘 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗥𝗔́ 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗖𝗨𝗦𝗖𝗔! 🏟️🤩



La banda Guns N' Roses confirma que su concierto se realizará en el Estadio Nacional Jorge 'El Mágico' González, por lo que la selección de El Salvador podrá jugar en el Estadio Cuscatlán. ¡Vamos El Salvador! 😎🇸🇻



📅 10 de Octubre…

Además, este partido marcará el inicio de una doble jornada decisiva para Panamá, que cuatro días más tarde, el 14 de octubre, recibirá en el estadio Rommel Fernández a Surinam, líder del grupo A con cuatro puntos.

Estos dos duelos que podrían marcar el rumbo de la clasificación en un grupo que se ha mostrado parejo en las primeras fechas.

La visita al Cuscatlán representa una prueba de fuego para una Panamá que necesita recuperar la contundencia mostrada en la Copa Oro y convertir sus ocasiones en goles.